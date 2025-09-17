બેચરાજીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો: યાત્રાધામના વિકાસનો નવો અધ્યાય
વર્ષોથી ગ્રામ પંચાયત તરીકે ઓળખાતા બેચરાજીને હવે રાજ્ય સરકારે નગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યો છે.
Published : September 17, 2025 at 4:12 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અને યાત્રાધામ બહુચરાજીના લાખો શ્રદ્ધાળુઓ તથા સ્થાનિક લોકો માટે 17 સપ્ટેમ્બર, 2025 એક ઐતિહાસિક દિવસ સાબિત થયો છે. વર્ષોથી ગ્રામ પંચાયત તરીકે ઓળખાતા બહુચરાજીને હવે રાજ્ય સરકારે નગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યો છે. રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા આ અંગેનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયથી બહુચરાજીના સર્વાંગી વિકાસનો માર્ગ મોકળો થયો છે, અને પાયાની સુવિધાઓના અભાવને દૂર કરવાની આશા જાગી છે.
આજે, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે બહુચરાજીવાસીઓને આ અનમોલ ભેટ મળી છે. અત્યાર સુધી ગ્રામ પંચાયત હોવાને કારણે રસ્તા, પાણી, ગટર, સ્વચ્છતા અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ હતો. યાત્રાધામ હોવા છતાં, અહીં આવતા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. સ્થાનિક લોકોએ વર્ષોથી નગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવા માટે રજૂઆતો કરી હતી, જેને આખરે રાજ્ય સરકારે સ્વીકારી છે.
નગરપાલિકાની જરૂરિયાત કેમ હતી?
બહુચરાજી ગુજરાતના પ્રમુખ શક્તિપીઠોમાંનું એક છે, જ્યાં દર વર્ષે લાખો ભક્તો માતાજીના દર્શન માટે આવે છે. ખાસ કરીને ચૈત્રી પૂનમ, આસો સુદ આઠમ અને અન્ય તહેવારો દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. જોકે, ગ્રામ પંચાયતની મર્યાદિત બજેટ અને સંસાધનોના અભાવે વિકાસ કાર્યો પર અસર થતી હતી. યાત્રાળુઓ માટે શૌચાલય, પીવાનું પાણી, પાર્કિંગ અને રસ્તાઓ જેવી પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ હતો. આ સમસ્યાઓના નિવારણ માટે નગરપાલિકાનો દરજ્જો આવશ્યક હતો.
નગરપાલિકાથી થનારા ફાયદા
બહુચરાજીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો મળવાથી અનેક ક્ષેત્રોમાં વિકાસની ગતિ તેજ થશે:
પાયાની સુવિધાઓનો વિકાસ: નગરપાલિકા બનવાથી પીવાના પાણીની પાઈપલાઈન, ગટર વ્યવસ્થા, પાકા રસ્તા અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી સુવિધાઓનો યોગ્ય અમલ થશે.
સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ: નગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનને વેગ મળશે. કચરાનો યોગ્ય નિકાલ, નિયમિત સફાઈ અને જાહેર શૌચાલયોની સુવિધામાં સુધારો થશે.
યાત્રાધામનો વિકાસ: વધેલા બજેટથી મંદિર પરિસર, દર્શન માર્ગ અને યાત્રાળુઓ માટેની સુવિધાઓનો વિકાસ થશે, જેનાથી વધુ પ્રવાસીઓ આકર્ષાશે.
આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ: સુવિધાઓના વિકાસથી સ્થાનિક વેપાર-ધંધાને પ્રોત્સાહન મળશે અને નવા રોજગારના અવસરો ઊભા થશે, જેનાથી સ્થાનિક અર્થતંત્ર મજબૂત બનશે.
સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ
વર્ષોની રાહ બાદ બહુચરાજીને મળેલી આ ભેટથી સ્થાનિક લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. તેઓ માને છે કે આ નિર્ણયથી બહુચરાજી ગુજરાતના અન્ય પ્રખ્યાત યાત્રાધામોની જેમ વિકાસ પામશે અને તેનું ગૌરવ વધશે. આ નિર્ણય માત્ર સ્થાનિક લોકો માટે જ નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના શ્રદ્ધાળુઓ માટે પણ રાહતરૂપ છે.
