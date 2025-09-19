ETV Bharat / state

મહેસાણા: ડુંગળીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો; ગ્રાહકોને રાહત, ખેડૂતો માટે ચિંતા

એક સમય હતો જ્યારે ડુંગળી ₹20 થી ₹25 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાતી હતી, તેના ભાવ આજે ₹10 થી ₹12 પ્રતિ કિલો થઈ ગયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 4:17 PM IST

મહેસાણા: છેલ્લા બે મહિનાથી સતત વધતા ડુંગળીના ભાવમાં હવે મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. એક સમય હતો જ્યારે ડુંગળી ₹20 થી ₹25 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાતી હતી, તેના ભાવ આજે સીધા અડધા થઈને ₹10 થી ₹12 પ્રતિ કિલો થઈ ગયા છે. આ અચાનક થયેલા ભાવ ઘટાડાથી સામાન્ય ગ્રાહકો અને ગૃહિણીઓને મોટી રાહત મળી છે. જોકે, આ જ ભાવ ઘટાડો ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે ચિંતાનું કારણ બન્યો છે.

વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ભાવ ઘટવાનું મુખ્ય કારણ દેશના મુખ્ય ડુંગળી ઉત્પાદક રાજ્યોમાં, ખાસ કરીને નાસિક અને મધ્યપ્રદેશમાં, થયેલું પુષ્કળ વાવેતર છે. આ વિસ્તારોમાંથી સતત નવી ડુંગળીની આવક બજારમાં થઈ રહી છે, જેના કારણે બજારમાં પુરવઠો મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયો છે. પુરવઠામાં થયેલા આ વધારાને કારણે ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને તેની સીધી અસર હોલસેલ અને છૂટક બજાર બંનેમાં જોવા મળી રહી છે.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં પણ હાલમાં નવી ડુંગળીની આવક સતત ચાલુ છે. અહીં પુરવઠો વધવાને કારણે હોલસેલ ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જેની સીધી અસર છૂટક બજાર પર પડી રહી છે. આજે બજારમાં પણ ડુંગળીના ભાવ ઘટ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય માણસના ઘરનું બજેટ પરનો બોજ ઓછો થયો છે.

આ ભાવ ઘટાડો ગ્રાહકો માટે ભલે રાહતરૂપ હોય, પરંતુ ખેડૂતો માટે તે નુકસાનકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને તેમના પાકનો પૂરતો ભાવ મળી રહ્યો નથી, જેના કારણે તેમને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. એક બાજુ ગ્રાહકો ખુશ છે, જ્યારે બીજી બાજુ ખેડૂતો માટે આ ભાવ ઘટાડો ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ડુંગળીના વેપારી ધીરજ ભાઈએ આ પરિસ્થિતિ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી.

ONION PRICESMEHSANARELIEF TO CONSUMERSWORRY TO FARMERSONION PRICES

