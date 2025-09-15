ETV Bharat / state

મહેસાણાના માંડલીમાં ક્રેન 11 KV વીજ લાઇનને અડી જતા વીજ કરંટથી 2ના મોત, 6 ઇજાગ્રસ્ત

ફેબહિન્દ કંપનીમાં એક ગમખ્વાર દુર્ઘટના બની છે. જેમાં ક્રેન વીજળીના તારને અડી જતાં 2 શ્રમિકોના કરુણ મોત થયા છે, અન્ય 6 ઘાયલ થયા છે.

માંડલીમાં ક્રેન 11 KV વીજ લાઇનને અડી અને વીજ કરંટ લાગતા 2ના મોત
માંડલીમાં ક્રેન 11 KV વીજ લાઇનને અડી અને વીજ કરંટ લાગતા 2ના મોત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : મંડાલી ગામ નજીક આવેલી ફેબહિન્દ કંપનીમાં એક ગમખ્વાર દુર્ઘટના બની છે. જેમાં ક્રેન વીજળીના તારને અડી જતાં 2 શ્રમિકોના કરુણ મોત થયા છે, અને અન્ય 6 ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના મશીનરી બનાવતી કંપનીમાં બની હતી. જ્યાં ક્રેન ચાલુ કરવા જતા રગડી હતી, અને વિજ લઈને ક્રેન અડી જતા શ્રમિકોને વીજ કરંટ લાગ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જે અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે.

દુર્ઘટના કેવી રીતે બની?

મળતી માહિતી મુજબ, મંડાલી નજીક આવેલી ફેબહિન્દ કંપનીમાં મશીનરી શિફ્ટ કરવા માટે ક્રેન ચાલુ કરવામાં આવી રહી હતી. એક સ્કિયુરિટીનો વ્યક્તિ અને અન્ય શ્રમિકો ક્રેનને ચાલુ કરવા અને તેને ખસેડવા પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, અચાનક ક્રેન આગળ સરકી અને તેનું બૂમ (આર્મ) નજીકથી પસાર થતી 11 કેવી (KV) હાઈ ટેન્શન વીજળીની લાઈનને અડી ગયું. જેવું ક્રેનનું બૂમ વીજળીના તારને અડક્યું, કે તરત જ ભારે કરંટ ક્રેનમાં ફેલાયો. આ સમયે ક્રેન પાસે હાજર 8 જેટલા શ્રમિકોને વીજળીનો જોરદાર આંચકો લાગ્યો. કરંટ એટલો પ્રચંડ હતો કે શ્રમિકો તત્કાળ ઢગલો થઈને જમીન પર પટકાયા.

માંડલીમાં ક્રેન 11 KV વીજ લાઇનને અડી અને વીજ કરંટ લાગતા 2ના મોત (Etv Bharat Gujarat)

2ના મોત, 6ની હાલત સ્થિર

આ કરુણ દુર્ઘટનામાં ક્રેન પાસે હાજર 2 શ્રમિકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં. મૃતકોમાં કંપનીના ચોકીદાર અમિત આર્ય અને ક્રેન ઓપરેટર મહંત અભિમન્યુનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, વીજ કરંટનો આંચકો લાગતા અન્ય 6 શ્રમિકોને પણ ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તાત્કાલિક ધોરણે તેમને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 6 શ્રમિકોને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી છે. જેમની હાલત સ્થિર છે, અને તેઓ ખતરાની બહાર છે.

ક્રેન 11 KV વીજ લાઇન
ક્રેન 11 KV વીજ લાઇન (Etv Bharat Gujarat)

CCTV ફૂટેજમાં કરુણ દ્રશ્યો કેદ

આ સમગ્ર દુર્ઘટના કંપનીમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. વીડિયો ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ક્રેન ચાલુ કરતાં જ તે અચાનક વીજળીના તાર તરફ સરકે છે. ક્રેન જેવી વીજ તારના સંપર્કમાં આવે છે, અને નજીકમાં ઊભેલા શ્રમિકોને કરંટ લાગતા તેઓ જમીન પર પટકાય છે. આ દ્રશ્યો ખરેખર હૃદય કંપાવનારા છે.

ફેબહિન્દ કંપની
ફેબહિન્દ કંપની (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ શરૂ

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે કે શું કંપની દ્વારા શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે પૂરતા પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા કે કેમ. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

ક્રેન 11 KV વીજ લાઇન
ક્રેન 11 KV વીજ લાઇન (Etv Bharat Gujarat)

