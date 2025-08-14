ETV Bharat / state

મહેસાણા એલસીબીએ સતલાસણા-અંબાજી હાઇવે પરથી રૂ. 16.35 લાખની જૂની ચલણી નોટો ઝડપી - SEIZES OLD NOTES

મહેસાણા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (એલસીબી)એ એક યુવક પાસેથી ચલણમાંથી બહાર થયેલી રૂ. 16.35 લાખની જૂની ચલણી નોટો ઝડપી પાડી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 4:43 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં ફરી એકવાર મોટી ઘટના સામે આવી છે. મહેસાણા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (એલસીબી)એ એક યુવક પાસેથી ચલણમાંથી બહાર થયેલી રૂ. 16.35 લાખની જૂની ચલણી નોટો ઝડપી પાડી છે. આ ઘટનાએ લોકોમાં ચર્ચા જગાવી છે કે આટલી મોટી રકમની જૂની નોટો હજુ પણ ક્યાંથી અને કેવી રીતે ફરતી હશે.

સતલાસણા-અંબાજી હાઇવે પર સફળ ઓપરેશન

મહેસાણા એલસીબીને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે સતલાસણા-અંબાજી હાઇવે પરથી એક યુવક જૂની ચલણી નોટોના મોટા જથ્થા સાથે પસાર થવાનો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી. હાઇવે પર વોચ ગોઠવીને એક શંકાસ્પદ વાહનને રોકી તપાસ કરવામાં આવી. તપાસ દરમિયાન, વાહનમાં સવાર આશિષ ઠાકોર નામના યુવક પાસેથી જૂની ચલણી નોટો ભરેલા થેલા મળી આવ્યા.

કુલ રૂ. 16,35,500ની નોટો જપ્ત

પોલીસે થેલાની તપાસ કરતાં રૂ. 500 અને રૂ. 1000ના દરની કુલ 2,085 જૂની ચલણી નોટો મળી આવી. આ નોટોની કુલ કિંમત રૂ. 16,35,500 થાય છે. આ નોટો હવે ચલણમાંથી બહાર છે અને કાયદેસર રીતે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં. આટલી મોટી રકમ ક્યાંથી આવી અને તે ક્યાં લઈ જવામાં આવી રહી હતી તે એક મોટો સવાલ છે.

બે આરોપી ફરાર, તપાસ ચાલુ

પોલીસે આશિષ ઠાકોરની ધરપકડ કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આ નોટોના વ્યવહારમાં કુલદીપ રાજપૂત અને હાર્દિક રાજપૂત નામના બે અન્ય ઈસમો પણ સામેલ હતા. જોકે, પોલીસ કાર્યવાહીની જાણ થતાં જ આ બંને ફરાર થઈ ગયા છે. મહેસાણા એલસીબીએ આ બંને ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.

