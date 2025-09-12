ETV Bharat / state

'...તો ખાડા નહીં પુરાય', કડીમાં MLA અને અધિકારી વચ્ચે રોડના ખાડા મુદ્દે બબાલનો વીડિયો વાયરલ

કડી તાલુકાના એક ગામમાં ખરાબ રસ્તા અને ખાડાને કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા. આ મામલે ગ્રામજનોએ ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી.

ખાડા મુદ્દે MLA-અધિકારીની ફોન પર બબાલ
ખાડા મુદ્દે MLA-અધિકારીની ફોન પર બબાલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 7:01 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડીમાં ધારાસભ્ય અને સરકારી અધિકારી વચ્ચેની બોલાચાલીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં રાજકારણ ગરમાયું છે. વીડિયોમાં કડીના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા ફોન પર તાલુકા પંચાયતના નાયબ ઇજનેર ઓજસ પટેલ સાથે રોડના ખાડા પૂરવા માટે વાતચીત કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન અધિકારી દ્વારા 'ખાડા નહીં પુરાય' એવો સ્પષ્ટ જવાબ મળતાં ધારાસભ્ય ગુસ્સે ભરાયા હતા. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સરકારી અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ વચ્ચેના સંકલનનો પ્રશ્ન ઊભો કર્યો છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી મુજબ, કડી તાલુકાના એક ગામમાં ખરાબ રસ્તા અને ખાડાને કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા. આ મામલે ગ્રામજનોએ ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. ગ્રામજનોની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ નાયબ ઇજનેર ઓજસ પટેલને ફોન કરીને ખાડા પૂરવા માટે જણાવ્યું. પરંતુ, સામે છેડેથી ઇજનેર ઓજસ પટેલે સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી.

ખાડા મુદ્દે MLA-અધિકારીની ફોન પર બબાલ (ETV Bharat Gujarat)

વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં ધારાસભ્ય ફોન પર અધિકારીને કહે છે કે, "આ લોકોની હાજરીમાં જ હું તમને કહું છું, ખાડા પૂરી દો." જેના જવાબમાં અધિકારીએ કામ માટે લેખિતમાં માંગણી કરી. ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, "લેખિત નહીં મળે, એમ જ ખાડા પૂરો." આ સાંભળીને અધિકારીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, "લેખિત વગર ખાડા નહીં પુરાય." આ જવાબથી ધારાસભ્યનો પારો ચઢ્યો અને તેમણે અધિકારીને તરત જ પોતાની ઓફિસે પહોંચવા માટે જણાવ્યું.

અધિકારીએ શું કહ્યું?
આ મામલે નાયબ ઇજનેર ઓજસ પટેલે ફોન પર જણાવ્યું કે, "સંબંધિત રોડનું ટેન્ડર મંજૂર થઈ ગયું છે અને પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નિયમ મુજબ, એકવાર ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય પછી ખાડા પૂરવાનું કામ કરી શકાય નહીં, તેથી મેં ધારાસભ્યને લેખિતમાં માંગણી કરી હતી." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ સમગ્ર મામલે બાદમાં મારી અને ધારાસભ્ય વચ્ચે રૂબરૂ મુલાકાત પણ થઈ હતી અને આ બાબતનું સમાધાન પણ થઈ ગયું છે."

ખાડા મુદ્દે MLA-અધિકારીની ફોન પર બબાલ (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્યએ શું સ્પષ્ટતા કરી?
આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ કડીના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડાએ એક નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે, "ગામના લોકોની રજૂઆતને પગલે મેં અધિકારી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. ફોન પર મેં સૂચના આપી, પરંતુ કદાચ કોઈ ગરબડ થઈ. મેં અધિકારીને મારી પાસે બોલાવ્યા હતા અને તેમણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. જે કામ કરવાનું કહ્યું હતું, તે કરવા માટે તેઓ સંમત થયા છે."

ચાવડાએ વધુમાં કહ્યું કે, "અધિકારીએ મને કહ્યું હતું કે રોડની ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલુ છે એટલે કામ થઈ શકે નહીં, પરંતુ મેં તેમને ટેન્ડર પડે તે પહેલાં ખાડા પૂરવા માટે સૂચન કર્યું છે. અધિકારીએ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરી લીધો છે અને હવે આ વીડિયો વાયરલ થવાનો જે મામલો છે, તેના પર પૂર્ણવિરામ મૂકવો જોઈએ." આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે લોકોના કામ માટે સરકારના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચેનું સંકલન કેટલું મહત્ત્વનું છે.

