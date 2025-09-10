મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી, ગત વર્ષ કરતા ઊંચા ભાવ નક્કી કર્યા
મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર, ખેરાલુ અને સતલાસણા તાલુકામાં મગફળીનું વાવેતર મુખ્યત્વે થાય છે. વાવેતર અને ઉત્પાદનનો અંદાજ જાણો
Published : September 10, 2025 at 2:56 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે મગફળીનું વાવેતર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે, અને તેને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે સારા વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક મબલખ થયો છે, જેનાથી ખેડૂતોને સારા ભાવ મળવાની આશા જાગી છે.
વાવેતર અને ઉત્પાદનનો અંદાજ
મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર, ખેરાલુ અને સતલાસણા તાલુકામાં મગફળીનું વાવેતર મુખ્યત્વે થાય છે. આ વર્ષે જિલ્લામાં 24,710 હેક્ટર જમીનમાં મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. સારા ચોમાસાને કારણે આ વખતે 75,217 મેટ્રિક ટન કરતાં વધુ મગફળીનું ઉત્પાદન થવાની સંભાવના છે. આ મોટા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતોને તેમના પાકનો યોગ્ય ભાવ મળી રહે તે માટે સરકારે ટેકાના ભાવે ખરીદીની વ્યવસ્થા કરી છે.
નોંધણી અને ટેકાનો ભાવ
ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મગફળી પકવતા ખેડૂતોની નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં 4,854 ખેડૂતોએ સરકારના ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે નોંધણી કરાવી છે. આ વર્ષે મગફળીના ટેકાના ભાવ પ્રતિ મણ 1,452 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીમાં ઘણો ઊંચો છે, જે ખેડૂતો માટે ખુશીની વાત છે. ઊંચા ભાવ મળવાને કારણે મગફળી પકવતા ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મોટી રાહત થશે.
મગફળીની નોંધણી પ્રક્રિયા સરળ બનાવવામાં આવી છે જેથી વધુમાં વધુ ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે. ખેડૂતોએ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઓનલાઈન અથવા સરકારે નક્કી કરેલા કેન્દ્રો પર જઈને નોંધણી કરાવવાની હોય છે. આ ખરીદી પ્રક્રિયા ખેડૂતોને બજારના ઉતાર-ચઢાવથી બચાવશે અને તેમના પાકનું યોગ્ય વળતર સુનિશ્ચિત કરશે.
આ પણ વાંચો :