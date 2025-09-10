ETV Bharat / state

મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી, ગત વર્ષ કરતા ઊંચા ભાવ નક્કી કર્યા

મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર, ખેરાલુ અને સતલાસણા તાલુકામાં મગફળીનું વાવેતર મુખ્યત્વે થાય છે. વાવેતર અને ઉત્પાદનનો અંદાજ જાણો

મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી
મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા : જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે મગફળીનું વાવેતર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે, અને તેને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે સારા વરસાદને કારણે મગફળીનો પાક મબલખ થયો છે, જેનાથી ખેડૂતોને સારા ભાવ મળવાની આશા જાગી છે.

વાવેતર અને ઉત્પાદનનો અંદાજ

મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર, ખેરાલુ અને સતલાસણા તાલુકામાં મગફળીનું વાવેતર મુખ્યત્વે થાય છે. આ વર્ષે જિલ્લામાં 24,710 હેક્ટર જમીનમાં મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. સારા ચોમાસાને કારણે આ વખતે 75,217 મેટ્રિક ટન કરતાં વધુ મગફળીનું ઉત્પાદન થવાની સંભાવના છે. આ મોટા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતોને તેમના પાકનો યોગ્ય ભાવ મળી રહે તે માટે સરકારે ટેકાના ભાવે ખરીદીની વ્યવસ્થા કરી છે.

મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી (Etv Bharat Gujarat)

નોંધણી અને ટેકાનો ભાવ

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મગફળી પકવતા ખેડૂતોની નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં 4,854 ખેડૂતોએ સરકારના ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે નોંધણી કરાવી છે. આ વર્ષે મગફળીના ટેકાના ભાવ પ્રતિ મણ 1,452 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીમાં ઘણો ઊંચો છે, જે ખેડૂતો માટે ખુશીની વાત છે. ઊંચા ભાવ મળવાને કારણે મગફળી પકવતા ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મોટી રાહત થશે.

મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી
મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી (Etv Bharat Gujarat)
મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી
મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી (Etv Bharat Gujarat)

મગફળીની નોંધણી પ્રક્રિયા સરળ બનાવવામાં આવી છે જેથી વધુમાં વધુ ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે. ખેડૂતોએ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઓનલાઈન અથવા સરકારે નક્કી કરેલા કેન્દ્રો પર જઈને નોંધણી કરાવવાની હોય છે. આ ખરીદી પ્રક્રિયા ખેડૂતોને બજારના ઉતાર-ચઢાવથી બચાવશે અને તેમના પાકનું યોગ્ય વળતર સુનિશ્ચિત કરશે.

મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી
મહેસાણામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે થશે ખરીદી (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ભાવનગર જિલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાક પર 'ખતરો' ! ખેતીવાડી વિભાગે જણાવી સ્થિતિ
  2. જુનાગઢ: જન્માષ્ટમીથી વરસાદની શરૂઆત, ખરીફ પાકો માટે સોના સમાન

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHSANA APMCGROUNDNUTSSUPPORT PRICEMEHSANA FARMERMEHSANA NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.