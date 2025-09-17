ETV Bharat / state

મહેસાણામાં વડાપ્રધાનના જન્મ દિવસે અમૂલ સાથે જોડાયેલા 51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો લખશે પોસ્ટકાર્ડ, એક નવીન અભિગમ

અમૂલ ફેડરેશન સાથે સંકળાયેલી ડેરીઓના 51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ લખીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ મોકલશે.

51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ
51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિન નિમિત્તે દેશના લાખો દૂધ ઉત્પાદકોએ એક અનોખી પહેલ દ્વારા તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવાનું નક્કી કર્યું છે. અમૂલ ફેડરેશનના ચેરમેન અશોકભાઈ ચૌધરીએ આજે આ અંગે જાહેરાત કરી હતી. આ પહેલ હેઠળ, અમૂલ ફેડરેશન સાથે સંકળાયેલી ડેરીઓના 51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ લખીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ મોકલશે.

એક નવીન અભિગમ

વડાપ્રધાનના 75મા જન્મદિવસની ઉજવણીને યાદગાર બનાવવા માટે અમૂલ ફેડરેશને આ નવીન અભિગમ અપનાવ્યો છે. અશોકભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા દેશના ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિત માટે કામ કરતા રહ્યા છે. તેમના 75મા જન્મદિવસે, તેમને શુભેચ્છા પાઠવવાની આ એક અનોખી તક છે. આ પહેલથી કરોડો દૂધ ઉત્પાદકો તેમના વડાપ્રધાન સાથે સીધો સંવાદ સ્થાપી શકશે અને તેમનો આભાર વ્યક્ત કરી શકશે."

અમૂલ ફેડરેશન ચેરમેન, અશોકભાઈ ચૌધરી (Etv Bharat Gujarat)

શુભેચ્છા પત્ર લખવાની શરૂઆત

આ પહેલની શરૂઆત ઉંઝા તાલુકાના ભાખર ગામે મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જ્યાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ભેગા થઈને વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ લખીને શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવ્યો હતો. આ પોસ્ટકાર્ડમાં દેશના વિકાસમાં દૂધ ઉત્પાદકોના યોગદાન, પશુપાલન ક્ષેત્રે થયેલી પ્રગતિ અને દૂધ ઉત્પાદકો માટે સરકારે કરેલા પ્રયાસોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ અભિયાન આગામી દિવસોમાં દેશભરમાં ફેલાવવામાં આવશે.

અમૂલ ફેડરેશન ચેરમેન, અશોકભાઈ ચૌધરી (Etv Bharat Gujarat)

51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકો જોડાશે

અમૂલ ફેડરેશન હેઠળ દેશભરની અનેક ડેરીઓ કાર્યરત છે, અને કરોડો દૂધ ઉત્પાદકો આ ફેડરેશન સાથે જોડાયેલા છે. આ પહેલ હેઠળ 51 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદકોને પોસ્ટકાર્ડ લખવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે. આ પોસ્ટકાર્ડમાં દરેક દૂધ ઉત્પાદક પોતાની ભાષામાં, પોતાના હૃદયથી વડાપ્રધાનને શુભેચ્છા પાઠવશે. આ કાર્યક્રમનો હેતુ માત્ર વડાપ્રધાનને શુભેચ્છા પાઠવવાનો જ નહીં, પરંતુ દેશભરના દૂધ ઉત્પાદકોને એક તાંતણે બાંધવાનો પણ છે.

દૂધ ઉત્પાદકો લખશે પોસ્ટકાર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

આભાર વ્યક્ત કરવાનો અવસર

આ પહેલથી દૂધ ઉત્પાદકોને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કરવાનો મોકો મળશે. વડાપ્રધાનની આગેવાની હેઠળ, ભારત દુનિયામાં દૂધ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે પહોંચ્યું છે. આ સિદ્ધિ પાછળ કરોડો દૂધ ઉત્પાદકોની મહેનત અને સરકારની નીતિઓનો મોટો ફાળો છે. આ પોસ્ટકાર્ડ અભિયાન દ્વારા દૂધ ઉત્પાદકો વડાપ્રધાનનો તેમના પ્રયાસો બદલ આભાર વ્યક્ત કરી શકશે.

દૂધ ઉત્પાદકો લખશે પોસ્ટકાર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

દરેક પોસ્ટકાર્ડ એક લાગણી

અમૂલ ફેડરેશનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "દરેક પોસ્ટકાર્ડ માત્ર એક કાગળનો ટુકડો નથી, પરંતુ તે દરેક દૂધ ઉત્પાદકની લાગણીઓ, આશા અને શુભેચ્છાઓનું પ્રતીક છે. આ પોસ્ટકાર્ડ્સ વડાપ્રધાનને દૂધ ઉત્પાદકોની મહેનત અને તેમના પ્રત્યેના પ્રેમનો અહેસાસ કરાવશે. આ અનોખી પહેલ વડાપ્રધાનના 75મા જન્મદિવસની ઉજવણીને વધુ ખાસ બનાવશે."

