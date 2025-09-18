ETV Bharat / state

મહેસાણામાં પ્રદૂષણ ફેલાવતી ફેક્ટરી બંધ કરવા ગ્રામજનોએ 3 કલાક કર્યું ચક્કાજામ, અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યા

2 વર્ષથી સતત ચાલી રહેલી રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં, લોકોએ અંતે રસ્તા પર ઉતરીને પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ
હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : મહેસાણા-બહુચરાજી હાઈવે પર આજે ભારે ચક્કાજામ સર્જાયો હતો. જેના કારણે વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો. આ ચક્કાજામ મહેસાણાના સામેત્રા ગામ નજીક થયો હતો, જ્યાં ગ્રામજનોએ એક પેપર મિલ ફેક્ટરી દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા પ્રદૂષણના વિરોધમાં આંદોલન કર્યું હતું. 2 વર્ષથી સતત ચાલી રહેલી રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં, લોકોએ અંતે રસ્તા પર ઉતરીને પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ

આ આંદોલનમાં ગ્રામજનોની સાથે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ અને બાળકો પણ જોડાયા હતા. મહિલાઓ રસ્તા પર બેસી ગઈ હતી. જ્યારે બાળકો હાથમાં બેનરો લઈને 'પ્રદૂષણ બંધ કરો'ના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા હતા. આ વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી, અને મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે, સામેત્રા નજીક આવેલી પેપર મિલ ફેક્ટરી સતત પ્રદૂષણ ફેલાવી રહી છે. આ પ્રદૂષણને કારણે ગામનું વાતાવરણ દૂષિત થઈ રહ્યું છે, આરોગ્યને નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને સ્થાનિક લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ ખરાબ અસર પડી રહી છે. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે, તેઓએ આ બાબતે છેલ્લા 2 વર્ષથી અનેક વખત તંત્રને રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ કોઈએ તેમની વાત સાંભળી નથી. અનેક રજૂઆતો છતાં જ્યારે પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધારો ન થયો ત્યારે ગ્રામજનોએ રસ્તા પર ઉતરીને વિરોધ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ
હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ (Etv Bharat Gujarat)

આજે સવારે ગ્રામજનોએ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈને હાઈવે પર ચક્કાજામ કર્યો હતો. આંદોલનને કારણે પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી. ગ્રામજનોએ તેમના બાળકોને પણ શાળાએ મોકલ્યા નહોતા, અને તેઓ પણ આ આંદોલનમાં જોડાયા હતા. ચક્કાજામની જાણ થતાં જ પોલીસ, મામલતદાર અને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ના અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તેમણે ગ્રામજનો સાથે વાતચીત કરીને તેમને શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યા
અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

અધિકારીઓની ગ્રામજનોનેે ખાતરી

લગભગ 4 કલાક સુધી ચાલેલી વાતચીત અને વિરોધ બાદ આખરે એક સમજૂતી થઈ. અધિકારીઓએ ગ્રામજનોને ખાતરી આપી કે જ્યાં સુધી ફેક્ટરી પ્રદૂષણ બંધ ન કરે ત્યાં સુધી તેને હંગામી ધોરણે બંધ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય બાદ ગ્રામજનોએ પોતાનું આંદોલન સમેટી લીધું હતું અને હાઈવે ફરીથી વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રદૂષણનો મુદ્દો હવે લોકો માટે સહનશક્તિની હદ વટાવી ગયો છે અને તે એક ગંભીર સમસ્યા બની રહ્યો છે.

હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ
હાઈવે પર ભારે ચક્કાજામ (Etv Bharat Gujarat)

