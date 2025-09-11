મહેસાણામાં જમીન સંપાદનમાં યોગ્ય વળતર માટે ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોની મહારેલી, કલેક્ટરને આવેદનપત્ર
જમીન સંપાદનથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂત સમાજ સંગઠન દ્વારા આયોજિત આ રેલીમાં હજારો ખેડૂતો પોતાના હક માટે એકજૂટ થયા હતા.
Published : September 11, 2025 at 3:45 PM IST
મહેસાણા : શાંત ધરતી આજે ફરી એકવાર ખેડૂત એકતાની શક્તિની સાક્ષી બની. "જમીન અમારી, વળતર અમારું," "અન્યાય નહીં ચાલે," અને "જાગો ખેડૂત" જેવા નારાથી સમર્પણ ચોક ગુંજી ઉઠ્યો હતો. આ નારા હતા, મહેસાણામાં યોજાયેલી 'જાગો ખેડૂત મહા રેલી'ના. જમીન સંપાદનથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂત સમાજ સંગઠન દ્વારા આયોજિત આ રેલીમાં હજારો ખેડૂતો પોતાના હક માટે એકજૂટ થયા હતા.
સવારે 10 વાગ્યાથી જ ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં સમર્પણ ચોક પર એકઠા થવા લાગ્યા હતા. તેમના ચહેરા પર નિરાશા નહીં, પરંતુ પોતાના હક માટે લડવાની અડગતા દેખાતી હતી. રેલીમાં સામેલ ખેડૂતોએ સફેદ ટોપીઓ પહેરી હતી અને હાથમાં વિવિધ સૂત્રોચ્ચાર લખેલા બેનરો પકડ્યા હતા. આ બેનરો પર "વળતરમાં અન્યાય બંધ કરો," "સૂચિત જંત્રી મુજબ વળતર આપો," અને "ખેતી અને બિન-ખેતીનો ભેદભાવ દૂર કરો" જેવા સૂત્રો લખેલા હતા.
રેલી અને આવેદનપત્ર
સમર્પણ ચોકથી શરૂ થયેલી આ મહા રેલીએ ધીમે ધીમે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર આગળ વધવાનું શરૂ કર્યું. જેમ જેમ રેલી આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ તેમાં વધુને વધુ ખેડૂતો જોડાતા ગયા. શહેરના લોકો પણ રસ્તાની બંને બાજુ ઊભા રહીને ખેડૂતોની આ એકતાને સમર્થન આપી રહ્યા હતા. રેલીનું મુખ્ય લક્ષ્ય કલેક્ટર કચેરી હતું, જ્યાં ખેડૂતો પોતાની માંગણીઓનું આવેદનપત્ર સુપરત કરવાના હતા.
આ રેલીનો મુખ્ય મુદ્દો જમીન સંપાદન વળતરમાં થતો અન્યાય હતો. ખેડૂતોની જમીન ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ, નેશનલ અને સ્ટેટ હાઈવે, ONGC, GETCO, અને રેલવે જેવા સરકારી પ્રોજેક્ટો માટે સંપાદિત કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોની ફરિયાદ હતી કે આ સંપાદનમાં તેમને યોગ્ય વળતર મળતું નથી.
ખેડૂતોના મંચ પરથી બોલતા એક આગેવાને કહ્યું કે, "આ અમારી જમીન છે, અમારી મા છે. સરકાર તેના વિકાસના પ્રોજેક્ટ માટે અમારી પાસેથી તે છીનવી રહી છે, પરંતુ બદલામાં પૂરતું વળતર નથી આપી રહી. આ અન્યાય દાયકાઓથી ચાલી રહ્યો છે અને હવે અમે તેને સહન નહીં કરીએ. અમે અમારી જમીનના બદલામાં ન્યાયી વળતર માંગી રહ્યા છીએ, ભીખ નહીં."
મંચ પરથી બીજા એક ખેડૂતે ઉગ્ર અવાજે વાત કરી અને જણાવ્યું કે, "જ્યારે સરકાર જંત્રીનો નવો ડ્રાફ્ટ લાવે છે, તો પછી જૂના ભાવે વળતર શા માટે? અમે માંગીએ છીએ કે સૂચિત જંત્રી ડ્રાફ્ટ મુજબ જ અમને વળતર મળે. ખેતી અને બિન-ખેતી જમીન વચ્ચેનો આ ભેદભાવ દૂર થવો જોઈએ. જમીન ખેડૂતની છે, તો વળતર નક્કી કરવાનો હક પણ અમને મળવો જોઈએ અથવા કોર્ટને મળવો જોઈએ."
રેલી આખરે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી. ત્યાં ખેડૂતોના એક પ્રતિનિધિમંડળે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું, જેમાં તમામ માંગણીઓનો વિગતવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ખેડૂતોએ ચેતવણી આપી હતી કે જો તેમની માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય તો ભવિષ્યમાં આનાથી પણ મોટા આંદોલનો થશે. રેલી સમાપ્ત થઈ, પરંતુ ખેડૂતોના મનમાં ન્યાયની આશા અકબંધ રહી.
