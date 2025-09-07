ETV Bharat / state

મેહસાણામાં મહંત સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ, વિરાટ મહિલા સંમેલન યોજાયું

મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, થરાદ અને ગાંધીનગરના અર્ધ જિલ્લામાંથી આવેલી 7000થી વધુ બહેનો અને દીકરીઓ આ પાવન પ્રસંગની સાક્ષી બનવા માટે ઉપસ્થિત હતી.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ
સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવt (Etv Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

September 7, 2025

મેહસાણા : BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર જાણે અનોખી ઊર્જાથી ધબકી રહ્યું છે. સવારથી જ મંદિરમાં મહિલાઓનો પ્રવાહ જોવા મળતો હતો. તેમના ચહેરા પર ઉત્સાહ અને આંખોમાં એક નવી પ્રેરણાની ચમક સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. “સેવા – સમર્પણ - સ્વધર્મનિષ્ઠા” ના અનોખા વિચાર સાથે યોજાયેલું આ વિરાટ મહિલા સંમેલન એક સામાન્ય કાર્યક્રમ નહોતો, પરંતુ નારી શક્તિના સન્માનનો એક મહાપર્વ હતો.

વિરાટ મહિલા સંમેલન : મંડપમાં પ્રવેશતા જ હજારો મહિલાઓના એકત્ર થવાથી ઉત્પન્ન થયેલી સકારાત્મકતા અનુભવાતી હતી. મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, થરાદ અને ગાંધીનગરના અર્ધ જિલ્લામાંથી આવેલી 7000થી વધુ બહેનો અને દીકરીઓ આ પાવન પ્રસંગની સાક્ષી બનવા માટે ઉપસ્થિત હતી. પ્રત્યેક મહિલા અહીં માત્ર શ્રદ્ધાળુ તરીકે નહિ, પરંતુ સમાજની એક મહત્વપૂર્ણ અંગ તરીકે હાજર હતી, જે પોતાના જીવનમાં સંસ્કાર, સેવા અને સમર્પણને ઉજાગર કરવા પ્રેરિત થવા આવી હતી.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમની શરૂઆત BAPS સંસ્થાના નારી ઉત્કર્ષના વર્ષો જૂના કાર્યની યાદ અપાવતા પ્રસંગોથી થઈ. યુવતીઓ દ્વારા રજૂ થયેલા સંવાદોમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમયની એ બહાદુર મહિલાઓની ગાથાઓ જીવંત થઈ, જેમણે બાળકીઓને દૂધપીતી કરવી અને સતીપ્રથા જેવા કુરિવાજોનો વિરોધ કરી સમાજમાં ક્રાંતિ લાવી હતી. દરેક સંવાદ સાથે મંડપમાં તાળીઓનો ગડગડાટ ગૂંજી ઉઠયો હતો.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ
સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

આ સંમેલન માત્ર ભૂતકાળને યાદ કરવાનો પ્રસંગ નહોતો, પરંતુ ભવિષ્યનો માર્ગ પણ હતો. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજની પ્રેરણાથી BAPS સંસ્થા દ્વારા ચાલતા બાલિકા સત્સંગ કેન્દ્રો અને મહિલા શક્તિકરણના કાર્યો વિશેની વાત થઈ. આ વાત સાંભળીને સૌને સમજાયું કે મહિલા ઉત્કર્ષનું આ કાર્ય માત્ર એક દિવસનો કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓને આગળ વધારવાનું એક સતત ચાલતું અભિયાન છે.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ
સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનું સુંદર મિશ્રણ : યુવતીઓ દ્વારા રજૂ થયેલા સાંસ્કૃતિક નૃત્યોએ વાતાવરણમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનો સંચાર કર્યો. આ નૃત્યોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનું સુંદર મિશ્રણ જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ, પ્રેરણાત્મક ઉદબોધનો થયા, જેમાં વક્તાઓએ મહિલાઓએ પોતાની ભૂમિકા સમાજમાં કેવી રીતે નિભાવવી, પરિવારના સંસ્કારોને કેવી રીતે મજબૂત કરવા અને સેવા તથા સમર્પણની ભાવના જીવનમાં કેવી રીતે અપનાવવી તે અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું. દરેક શબ્દ સીધો હૃદયમાં ઉતરતો હતો.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ
સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમના અંતે, હજારો મહિલાઓ એકસાથે ઊભી થઈ. દરેકના ચહેરા પર એક દ્રઢ સંકલ્પ અને મનમાં એક નવી શક્તિ હતી. આ સંમેલનમાંથી મળેલા આશીર્વાદ અને પ્રેરણા સાથે, તેઓ પોતાના ઘેર પરત ફરી, સમાજમાં નવીન ઉર્જા અને સકારાત્મકતા ફેલાવવા માટે તૈયાર હતી. આ સંમેલન માત્ર એક પ્રસંગ નહોતો, પણ એક પ્રેરણા હતી જેણે મહેસાણા અને આસપાસના વિસ્તારોની મહિલાઓના જીવનમાં એક નવી ચેતના અને આશાનો સંચાર કર્યો.

