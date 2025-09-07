મહેસાણા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, સાબરમતી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, ધરોઈ ડેમનો ડ્રોન નજારો
કડી અને મહેસાણામાં 4-4 ઇંચ વરસાદ સાથે આખો જિલ્લો જળબંબાકાર થયો છે.
Published : September 7, 2025 at 8:57 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. રવિવારે સવારથી જ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કડી અને મહેસાણામાં 4-4 ઇંચ વરસાદ સાથે આખો જિલ્લો જળબંબાકાર થયો છે.
સાર્વત્રિક વરસાદની અસર : જિલ્લામાં ગત રાતથી જ વરસાદનું જોર યથાવત રહ્યું છે. કડી, મહેસાણા અને સતલાસણામાં 4-4 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં 1 થી 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ થયો છે. કડી અને બેચરાજી વિસ્તારમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
પાણીમાં ફસાયેલા વાહન ચાલકો : કડીના નંદાસણ રોડ ઉપર પાણી ભરાયા છે. આ રોડ કડીને જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારો સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ છે. ઊંટવા ચોકડી નજીક પણ પાણી ભરાવાને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. કેટલાક વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જતાં લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ સમસ્યા વર્ષોથી ચાલી રહી છે, પરંતુ તંત્ર હજુ પણ ઊંઘમાં છે.
ખેડૂતોની ચિંતા વધી : મહેસાણા જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેતરો તળાવમાં ફેરવાયા છે. બહુચરાજી તાલુકામાં તો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર છે. કપાસ, બાજરી, દિવેલા જેવા વાવેલા પાકમાં પાણી ભરાઈ જતાં પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતો માટે આ આફત સમાન છે અને તેમને મોટા નુકસાનની ચિંતા સતાવી રહી છે.
યાત્રાળુઓ મુશ્કેલીમાં : યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ગઈકાલે સાંજે 6 થી આજે સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં 2.75 ઇંચ (69 મીમી) વરસાદ નોંધાયો છે. પૂનમના કારણે મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો માતાજીના દર્શને આવ્યા છે, પરંતુ મંદિર તરફ જતા માર્ગમાં પાણી ભરાઈ જવાથી યાત્રિકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે.
ધરોઈ ડેમ ડ્રોન નજારો : ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધી છે. ડેમમાં 61,250 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ છે. આથી, ડેમમાંથી 5 દરવાજા ખોલીને 52,083 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. ડેમની જળસપાટી 615.97 ફૂટે પહોંચી છે.
સાબરમતી નદી બે કાંઠે : ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા સાબરમતી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. વિજાપુર નજીક સાબરમતી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. 94,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા વિજાપુર-હિંમતનગર હાઇવે પરનો પુલ ઘણા દિવસોથી બંધ છે. આ ઉપરાંત, વિજાપુરના હિરપુરા ચેક ડેમના દરવાજા પણ ખોલી દેવામાં આવ્યા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી : હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ, કડીમાં 24 કલાકમાં સૌથી વધુ 97 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો 33 મીમી વરસાદ વિજાપુરમાં નોંધાયો છે. વરસાદનું જોર હજુ પણ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા પાંચ જિલ્લાઓ મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને એલર્ટ રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
વરસાદે સર્જેલી આ પરિસ્થિતિમાં સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે તેવી લોકો આશા રાખી રહ્યા છે.
