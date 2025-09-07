ETV Bharat / state

મહેસાણા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, ધરોઈ ડેમના 8 દરવાજા ખોલાયા

ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતા કઠોળ, બાજરી, દિવેલા સહિતના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ
મહેસાણા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
September 7, 2025

મહેસાણા : 7 સપ્ટેમ્બર 2025 મહેસાણા જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકથી અવિરત મેઘમહેર ચાલી રહી છે. સવારથી સાંજ સુધીમાં નોંધાયેલા આંકડા મુજબ, જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ વરસ્યો છે. સૌથી વધુ વરસાદ સતલાસણા અને કડી તાલુકામાં 4-4 ઇંચ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત, ખેરાલુ અને વિસનગરમાં 2.50 ઇંચ, મહેસાણામાં 3 ઇંચ, ઊંઝા અને વડનગરમાં 2 ઇંચ, વિજાપુરમાં 1.4 ઇંચ, બેચરાજીમાં 1.90 ઇંચ અને જોટાણામાં 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, પરંતુ સતત વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.

ધરોઈ ડેમ : 8 દરવાજા 9.25 ફૂટ ખોલાયા

જિલ્લામાં વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. પાણીની આવક વધતા તંત્ર દ્વારા ડેમના 8 દરવાજા 9.25 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. ડેમમાં હાલ 57055 ક્યુસેક પાણીની આવક છે, જ્યારે 94000 ક્યુસેક પાણીની જાવક નોંધાઈ છે. ડેમમાં હાલ 77.87 ટકા જળ સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે, અને જળ સપાટી 616.04 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ છે. ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા સાબરમતી નદીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

બહુચરાજીમાં વરસાદથી યાત્રિકો મુશ્કેલીમાં

પવિત્ર યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ગઈકાલે સાંજે 6 વાગ્યાથી આજે સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં 69 મિમી (2.75 ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો છે. અચાનક આવેલા વરસાદથી યાત્રિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ખાસ કરીને પૂનમના કારણે મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો માં બહુચરના દર્શનાર્થે આવ્યા હતા, પરંતુ હાઇવેથી મંદિર તરફ જતા માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જતા તેમને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી. બહુચરાજી-શંખલપુર-પાલખી રોડ પર પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો.

વરસાદથી ખેતરો તળાવમાં ફેરવાયા: પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ

જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ખાસ કરીને બહુચરાજી તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેતરો તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતા કઠોળ, બાજરી, દિવેલા સહિતના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતોએ ભારે મહેનત અને ખર્ચા કરીને વાવેલા પાકમાં પાણી ભરાઈ જતા તેઓ હતાશ થઈ ગયા છે.

જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ બંધ નહીં થાય તો પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ જશે તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સહાય મળે તે માટે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.

