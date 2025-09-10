ETV Bharat / state

બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન નિશ્રામાં છાત્રાલય દિનની ઉજવણી અત્યંત ઉત્સાહ અને ભવ્યતા સાથે યોજાઈ.

મહેસાણા: બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે છાત્રાલય દિનની ભવ્ય ઉજવણી
September 10, 2025

મહેસાણા: બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન નિશ્રામાં છાત્રાલય દિનની ઉજવણી અત્યંત ઉત્સાહ અને ભવ્યતા સાથે યોજાઈ. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના ચોથા આધ્યાત્મિક અનુગામી બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજે સમાજના બાળકોને સુશિક્ષિત, સુસંસ્કૃત, જવાબદાર, સેવાભાવી અને પ્રમાણિક નાગરિક તરીકે ઘડવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. આ સંકલ્પની સાકારતા રૂપે ગોંડલમાં સૌપ્રથમ બીએપીએસ વિદ્યામંદિરની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ કાર્ય માત્ર શિક્ષણ પૂરતું મર્યાદિત ન હતું, પરંતુ જીવન મૂલ્યો, સત્સંગ અને આધ્યાત્મિકતા સાથેનું સર્વાંગી વિકાસ કેન્દ્ર હતું.

બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજે પોતાના દાસભાવ અને અવિરત સેવાભાવથી બાળકો માટે આવાસ, ભોજન, અભ્યાસ અને સંસ્કારને એકસાથે જોડતું અનોખું શિક્ષણમંદિર ઊભું કર્યું. અહીંથી ઉછરેલા હજારો વિદ્યાર્થીઓએ સમાજમાં સેવા, સંસ્કાર અને સદાચારનું અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. યુવાનો અને કિશોરો માટે અભ્યાસની સાથે સંસ્કારનું પોષણ, સંસ્કારનું જતન અને ઘરથી દૂર હોવા છતાં ઘર જેવી હૂંફ અને પ્રેમ મળે તે હેતુથી પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજે છાત્રાલયની સ્થાપના કરી.

આ પ્રેરણાદાયી શરૂઆતને આગળ વધારતા, પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન હેઠળ BAPS સંસ્થા દેશભરમાં 28 છાત્રાલયો અને 10થી વધુ વિદ્યામંદિરોનું સંચાલન કરે છે. મહેસાણા ખાતે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજે 1994માં બીએપીએસ મંદિરને છાત્રાલયની ભેટ અર્પણ કરી, જ્યાં આજે 130થી વધુ યુવાનો અભ્યાસ કરે છે. વધુમાં, 2024માં પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજે ખેરવા ખાતે નૂતન વિદ્યામંદિરની ભેટ આપી, જ્યાં 600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે.

9 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજની પાવન ઉપસ્થિતિમાં “અંતરના અજવાળા”ના મધ્યવર્તી વિચાર સાથે છાત્રાલય અને વિદ્યામંદિર દિનની ઉજવણી યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં ગુરુહરિ મહંતસ્વામી મહારાજે દર્શાવેલ માર્ગે જીવન કેવી રીતે જીવવું તેની પ્રેરણા વિદ્યાર્થીઓએ મેળવી. પૂજ્ય સંતોએ છાત્રાલય અને વિદ્યામંદિરના નિર્માણના હેતુ વિશે પ્રવચન આપ્યું. આજના કળિયુગમાં કુસંગી યુવાન અને છાત્રાલયના સંસ્કારી યુવાનના જીવનની તુલનાત્મક રજૂઆત કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને તેમના વાલીઓની અનુભૂતિઓ પેનલ ડિસ્કશન દ્વારા રજૂ થઈ.

વિવિધ સાંસ્કૃતિક અને પ્રેરણાત્મક કાર્યક્રમોની રજૂઆત છાત્રાલય અને વિદ્યામંદિરના યુવાનો અને બાળકો દ્વારા કરવામાં આવી. “અંતરના અજવાળા” નામક સંવાદમાં વિપરીત સંજોગોમાં સત્સંગ અને નિયમોની દૃઢતા રાખનારા યુવાનોના પ્રસંગો રજૂ થયા.

પરમ પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ આપતાં જણાવ્યું, “ધર્મનું બંધન એ બંધન નથી. ધર્મના નિયમોથી છૂટવાથી અધોગતિ થાય છે. છાત્રાલય અને વિદ્યામંદિરમાં શિક્ષકો અને સંતો જે વાતો કરે કે ઠપકો આપે તે આપણા ભલા અને પ્રગતિ માટે છે, તેથી તેનું ખોટું ન લગાડવું.”

આ ઉજવણીમાં 200થી વધુ પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને 6000થી વધુ ભાવિકો-ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા અને ગુરુહરિના દર્શન તથા આશીર્વચનથી લાભાન્વિત થયા. અહીં વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક શિક્ષણની સાથે સદાચાર, સેવાભાવ અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાના સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યામંદિરોમાંથી નીકળતી આ પ્રકાશરેખાઓ ભવિષ્યની પેઢીને ઉજ્જવળ બનાવે છે. બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજે ગોંડલથી જગાવેલી જ્યોત આજે વિશ્વભરમાં હજારો બાળકો અને યુવાનોના હૃદયમાં સંસ્કારનું દીપક પ્રગટાવી રહી છે.

