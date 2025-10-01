મહેસાણા: ઉમિયાધામ ઊંઝા ખાતે ઐતિહાસિક સામૂહિક મહાઆરતી; 1008 બહેનોએ ઉતારી મા ઉમિયાની આરતી
મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા સ્થિત જગતજનની મા ઉમિયાના ધામમાં દુર્ગાષ્ટમીના પાવન અવસરે એક અવિસ્મરણીય અને ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું.
Published : October 1, 2025 at 5:10 PM IST
મહેસાણા: સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રિનો (Navratri) પર્વ ઉત્સાહભેર ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા સ્થિત જગતજનની મા ઉમિયાના ધામમાં દુર્ગાષ્ટમીના પાવન અવસરે એક અવિસ્મરણીય અને ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું. ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન (Umiya Mataji Sansthan, Unjha) દ્વારા આયોજિત આ સામૂહિક મહાઆરતીમાં માતૃશક્તિનું ગૌરવ વધારતી 1008 બહેનોએ એકસાથે માતાજીની આરતી ઉતારી, જેના કારણે મંદિર પરિસરમાં જાણે સ્વર્ગ ધરતી પર ઉતરી આવ્યું હોય તેવો દિવ્ય માહોલ રચાયો હતો.
પાટીદાર સમાજના (Patidar Samaj) કુળદેવી મા ઉમિયાના આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન ઊંઝાના આ ધામમાં નવરાત્રિ દરમિયાન હજારો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવતા હોય છે. આ વર્ષે દુર્ગાષ્ટમીના પવિત્ર દિવસે, મંદિરના ચાચર ચોકમાં એકસાથે 1008 બહેનો આરતીની થાળી લઈને ઊભી રહી અને માતાજીની મહાઆરતી ઉતારી.
આકાશના તારલાં જમીન પર ઉતરી આવ્યાં!
માતૃશક્તિનું પ્રતીક એવી 1008 બહેનો જ્યારે એકસરખા વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈને, પોતાના હાથમાં 1008 દિવડા પ્રગટાવીને એકસાથે આરતી ઉતારતી હતી, ત્યારે સમગ્ર વાતાવરણ દિવ્ય ઊર્જાથી છવાઈ ગયું હતું. આરતીના દીવડાઓનો પ્રકાશ અને ભક્તોના કંઠે ગવાતી આરતીની ધૂનથી ઉત્પન્ન થયેલો દિવ્ય માહોલ જોઈને ઉપસ્થિત સૌ કોઈ ભાવવિભોર બની ગયા હતા. જાણે આકાશના તારલાં જમીન ઉપર ઉતરી આવ્યાં હોય અને માતાજીના ચરણોમાં પોતાની ભક્તિ અર્પણ કરી રહ્યાં હોય તેવું દૃશ્ય સર્જાયું હતું.
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા આ ભવ્ય આયોજનનો મુખ્ય હેતુ માતૃશક્તિનું સન્માન અને સમૂહ ભાવનાને મજબૂત કરવાનો હતો. આરતીમાં ભાગ લેનારી બહેનોએ જણાવ્યું કે, "મા ઉમિયાના ચાચર ચોકમાં એકસાથે આટલી બધી બહેનો સાથે આરતી કરવાનો આ અવસર અમારા માટે જીવનનો એક યાદગાર પ્રસંગ બની રહેશે. માતાજીના આશીર્વાદ હંમેશા અમારી સાથે રહે."
પાટીદારોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર: મા ઉમિયા
ઊંઝાનું ઉમિયા માતાજીનું મંદિર સમગ્ર પાટીદાર સમાજનું સૌથી મોટું અને પવિત્ર આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. નવરાત્રિના દિવસોમાં, ગુજરાત સહિત દેશ-વિદેશમાંથી લાખો પાટીદાર શ્રદ્ધાળુઓ વિશેષ રૂપે માતાજીના દર્શને આવતા હોય છે. આ નવ દિવસો દરમિયાન, મા ઉમિયાના અલગ અલગ સ્વરૂપોના દર્શન કરવાનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ હોય છે.
આ મહાઆરતીના આયોજનથી ધાર્મિક અને સામાજિક એકતાનો અદ્ભુત સંદેશ પાઠવવામાં આવ્યો હતો. સંસ્થાનના હોદ્દેદારોએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, "મા ઉમિયાની કૃપાથી સમાજમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે તે માટે અમે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ. 1008 બહેનો દ્વારા થયેલી આ આરતી એક ધાર્મિક રેકોર્ડરૂપ બની રહેશે અને આવનારી પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ બનશે."
મહાઆરતી બાદ ભક્તોએ માતાજીના આશીર્વાદ લીધા હતા અને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો. સમગ્ર મંદિર પરિસર 'જય ઉમિયા મા'ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
