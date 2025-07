ETV Bharat / state

ચૂંટાયા બાદ પણ સરપંચ નહીં બની શકે આ યુવતી, ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીના પરિણામ બાદ થયો ધડાકો ! - GRAM PANCHAYAT

20 વર્ષની યુવતી બની સરપંચ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 5, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:25 AM IST 2 Min Read

મહેસાણા : તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ગતરોજ ચૂંટાયેલા સરપંચોનો સન્માન સમારોહ ગાંધીનગરમાં યોજાયો. બીજી તરફ એ જ દિવસે ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી અંગે મોટો ખુલાસો થયો છે. મહેસાણા ગીલોસણ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી લડી વિજેતા બનેલ મહિલા સરપંચની નિયત કરેલ ઉંમર હોય એના કરતા ઓછી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. 20 વર્ષની યુવતી બની સરપંચ : ગત 22 જૂને મહેસાણા તાલુકાની ગીલોસણ ગામ પંચાયતના સરપંચની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. રાજ્યમાં ચૂંટણી પંચના ધારા ધોરણ મુજબ સરપંચની ઉમેદવારી કરવા વય મર્યાદા 21 વર્ષ છે. છતાં ગીલોસણ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચની ચૂંટણીમાં 21 વર્ષથી નાની વયના અફરોઝ અબ્બાસ મિયાં પરમાર નામની યુવતી ચૂંટણી લડી હતી. વય મર્યાદા કરતાં સાત મહિના જેટલી ઓછી ઉંમર હોવા છતાં યુવતીએ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું. ચૂંટાયા બાદ પણ સરપંચ નહીં બની શકે આ યુવતી (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : July 5, 2025 at 10:25 AM IST