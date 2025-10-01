ETV Bharat / state

સતલાસણાના રીંછાડા ગામ પાસે એક ખેડૂતે ખેતરની ફરતે આવેલી ફેન્સીંગ વાડમાં પાકને પશુઓથી બચાવવા માટે વીજ કરંટ મૂક્યો હતો જેમાં ગાયનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

મહેસાણા: સતલાસણામાં ખેડૂતની વીજ કરંટવાળી ફેન્સીંગ વાડ જીવલેણ બની, ગાયનું મોત; પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 5:46 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકામાં પાકના રક્ષણ માટે ખેડૂતો દ્વારા લેવાતા જોખમી પગલાંની એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. સતલાસણાના રીંછાડા ગામ પાસે એક ખેડૂતે પોતાના ખેતરની ફરતે આવેલી ફેન્સીંગ વાડમાં પાકને પશુઓથી બચાવવા માટે વીજ કરંટ મૂક્યો હતો, જે કરંટના કારણે એક ગાયનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટના બાદ ગાયના માલિકે ખેડૂત વિરુદ્ધ સતલાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પાકના રક્ષણ માટે મૂકેલો કરંટ બન્યો જીવલેણ

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, રીંછાડા ગામ નજીક દેવજી ચૌધરી નામના ખેડૂતનું ખેતર આવેલું છે. ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં ઉભેલા કિંમતી પાકને જંગલી તેમજ રખડતા પાલતું પશુઓથી બચાવવાના ઉદ્દેશ્યથી ખેતરની ચારે બાજુ આવેલી વાડમાં વીજળીનો કરંટ પસાર કર્યો હતો. આ પ્રકારનું જોખમી ફેંસિંગ વાડ મૂકવા પાછળનો હેતુ પશુઓને ડરાવીને ખેતરની અંદર પ્રવેશતા અટકાવવાનો હોય છે.

જોકે, ખેડૂતનું આ પગલું એક પશુ માટે જીવલેણ સાબિત થયું. લગભગ 12 દિવસ અગાઉ ચરતી એક ગાય ભૂલથી અથવા અજાણતામાં આ વીજ કરંટવાળી ફેન્સીંગ વાડના સંપર્કમાં આવી ગઈ હતી. વાડમાં પસાર થતા જોરદાર વીજ કરંટને કારણે ગાયનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત થયું હતું.

ગાયના મોત બાદ મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો

વીજ કરંટથી ગાયના મૃત્યુની આ ઘટનાને લઈને ગાયના માલિક કુંવરજી ઠાકોરએ ગંભીરતા દાખવી હતી. તેમને પોતાની પશુધનની ખોટ તો થઈ જ, પરંતુ પાકના રક્ષણ માટે લેવાયેલા આ બેદરકારીભર્યા અને જોખમી કૃત્ય સામે તેમણે કાયદેસર લડત આપવાનું નક્કી કર્યું.

કુંવરજી ઠાકોરે આ સમગ્ર ઘટના અંગે ખેડૂત દેવજી ચૌધરી વિરુદ્ધ સતલાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે, ખેડૂત દ્વારા વીજ કરંટ મૂકવો એ માત્ર ગેરકાયદેસર જ નથી, પરંતુ તે માનવ અને પશુઓના જીવ માટે પણ અત્યંત જોખમી છે. ખેડૂતની આ બેદરકારીને કારણે જ તેમની ગાયનું મોત થયું છે.

પોલીસે ફરિયાદી કુંવરજી ઠાકોરની અરજીના આધારે ખેડૂત દેવજી ચૌધરી વિરુદ્ધ કાયદેસરનો ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ ખેડૂતોને ચેતવણી આપે છે કે પાક સંરક્ષણ માટે વીજ કરંટનો ઉપયોગ કરવો એ કાયદાની દ્રષ્ટિએ ગંભીર અપરાધ છે, જેના કારણે નિર્દોષ પશુઓ કે માનવી પણ તેનો ભોગ બની શકે છે. સતલાસણા પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

