અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘુસવા જતા મહેસાણાનો પરિવાર ડૂબ્યો, 2 બાળકોના મોત, પતિ-પત્નીનો બચાવ - ILLEGAL TRAVEL TO AMERICA

અમેરિકા જતા મહેસાણાનો પરિવાર ડૂબ્યો ( ETV Bharat Gujarat )

Published : May 8, 2025 at 8:14 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:21 PM IST

મહેસાણા: અમેરિકા જવાના મોહમાં ગુજરાતના વધુ એક પરિવારનો માળો વિખેરાઈ ગયો છે. મહેસાણાનો એક પરિવાર ફરીથી અમેરિકા જતા એક દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યો છે. મહેસાણા વિજાપુરના કુકરવાડાના આનંદપુરા ગામનો એક પરિવાર અમેરિકા જવા નીકળ્યા હતા. જોકે તેમની નૌકા દરિયામાં પલટી ખાઈ જતા બે બાળકોના મોતના સમાચાર છે. તો બાળકોના માતા પિતાને ગંભીર ઈજા થતાં સારવાર હેઠળ છે. વિજાપુરનો પરિવાર મેક્સિકોથી અમેરિકા જતો હતો

મહેસાણાથી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા જવાની લ્હાયમાં ફરી જીવ જવાની ઘટના સામે આવી છે. એક પરિવારના 4 સભ્યો પૈકી 2ના મોત થઈ ગયા છે, જ્યારે 2 ગંભીર છે. અમેરિકા જવા નીકળેલ પરિવાર મહેસાણા જિલ્લાનું પરિવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વિજાપુર આનંદપુરાનું પરિવાર મેક્સિકોથી અમેરિકા જતો હતો. જ્યાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ સમયે સેન ડિયેગો કિનારે બનેલી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં કિનારે પહોંચતા જ દરિયાનું મોજું આવ્યું અને નૌકા પલટી હતી. અને છેક દરિયા કિનારે પહોંચેલી નૌકા પલટી મારી ગઈ હતી.

