મહેસાણામાં તબીબ ભાગીદાર સાથે કરોડોની છેતરપિંડી, કંપનીના નકલી ઇ-વે બિલથી બેંકમાંથી પૈસાની ઉચાપત

October 1, 2025

મહેસાણા: ગુજરાતના મહેસાણામાં એક સફળ ડોક્ટર જેઓ એક મોટી ઓઈલ મિલ કંપની 'શિવમ કેસ્ટર પ્રોડક્ટ્સ' ના ડાયરેક્ટર પણ છે, તેમની સાથે કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. કંપની વેચવાના કરાર કરીને આરોપીઓએ કંપનીનો વહીવટ સંભાળ્યો અને પછી વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીનું આ કાવતરું શરૂ કર્યું. આખરે કેવી રીતે ડૉક્ટરની કંપનીમાં જ લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ? જુઓ આ અહેવાલ.

મહેસાણાના લાડોલ ગામે શિવમ કેસ્ટર પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લી. કંપની આવેલી છે. વાર્ષિક અંદાજે 200 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી આ કંપનીના મેજર શેર હોલ્ડર ડૉ. ભરતકુમાર પટેલ હતા. ડૉક્ટર સાહેબ કંપની વેચવા માંગતા હતા. ત્યારે માર્ચ 2024માં શૈલેષ પટેલ અને સચિન સંઘવી સહિતના આરોપીઓ કંપની ખરીદવા માટે આવ્યા. વેપાર જગતના મોટા માથાઓનો ભરોસો આપવામાં આવ્યો અને 23 કરોડ 51 લાખમાં કંપની વેચવાનો કરાર થયો. વિશ્વાસના જોરે ડૉક્ટરે 12 નવેમ્બર, 2024ના રોજ કંપનીનો સંપૂર્ણ વહીવટ અને સ્ટોક આરોપીઓને સોંપી દીધો.



કંપનીનો કબ્જો મળ્યા બાદ, આરોપીઓએ પોતાના અસલી રંગ દેખાડવાના શરૂ કર્યા. તેમણે ફણીધર એન્ટરપ્રાઇઝ લિ. (ફણીધર એન્ટરપ્રાઇઝ લિમીટેડ) કંપનીના માલિકો કૃણાલ પટેલ અને ઋષભ પટેલ સાથે મળીને મોટો ખેલ શરૂ કર્યો. જમીન પર કોઈ માલ આવ્યો નહોતો, કોઈ ટ્રક કંપનીના વે-બ્રિજ પર વજન કરાવવા આવી નહોતી, તેમ છતાં કરોડો રૂપિયાના નકલી બિલો (ઇન્વોઇસ) તૈયાર કરવામાં આવ્યા. આ નકલી બિલોના આધારે જી.એસ.ટી. (GST) ની ચોરી કરી અને કંપનીના નાણાંનો બેફામ રીતે ઉપયોગ કર્યો. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે દસ ટનની ક્ષમતાવાળી ટ્રક માં વીસ ટન માલ મોકલ્યાના બોગસ બિલ બનાવ્યા! આ ઉપરાંત, ડૉક્ટરને વિશ્વાસમાં લઈને બેંકમાંથી વધારાની પાંચ કરોડ રૂપિયાની કેશ ક્રેડિટ પણ મંજૂર કરાવી લેવામાં આવી.

આ ગુનાહિત ષડયંત્રમાં ડૉક્ટરને રૂપિયા 1,54,87,980 ની ઠગાઈ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે આ સમગ્ર મામલો ડૉક્ટરના ધ્યાન પર આવ્યો, ત્યારે પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. તુરંત જ લાડોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં શૈલેષ પટેલ, સચીન સંઘવી, કૃણાલ પટેલ અને ઋષભ પટેલ સહિત ચાર આરોપીઓ સામે ગંભીર કલમો હેઠળ પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) નોંધાવવામાં આવ્યો છે. લાડોલ પોલીસે આ સમગ્ર કૌભાંડની સઘન તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

