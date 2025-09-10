ETV Bharat / state

ધરોઈ ડેમ છલકાયો: ઉત્તર ગુજરાત માટે આનંદના સમાચાર

હાલમાં ડેમમાં 17,865 ક્યુસેક પાણીની પ્રચંડ આવક થઈ રહી છે, જેના કારણે ડેમની જળસપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

ધરોઈ ડેમ છલકાયો: ઉત્તર ગુજરાત માટે આનંદના સમાચાર
ધરોઈ ડેમ છલકાયો: ઉત્તર ગુજરાત માટે આનંદના સમાચાર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 3:02 PM IST

મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ધરોઈ ડેમ આ વર્ષે ફરી એકવાર છલકાઈ ગયો છે. હાલમાં ડેમમાં 17,865 ક્યુસેક પાણીની સારી આવક થઈ રહી છે, જેના કારણે ડેમની જળસપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ જવાની નજીક પહોંચતા, પાણીનું નિયંત્રણ જાળવી રાખવા માટે ડેમના ત્રણ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે, કારણ કે આગામી વર્ષ માટે પીવાના પાણી અને સિંચાઈની ચિંતા દૂર થઈ છે.

ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ:

ધરોઈ ડેમની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર નજર નાખીએ તો, પાણીની આવક 17,865 ક્યુસેક છે, અને એટલું જ પાણી ડેમમાંથી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં ડેમના 3 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. જેમાં બે દરવાજા 5 ફૂટ અને એક દરવાજો 3 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યો છે. ડેમમાં હાલમાં 91.77% પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, અને જળસપાટી 619.91 ફૂટ પર પહોંચી છે. આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ડેમ તેની પૂર્ણ સપાટીની ખૂબ નજીક છે, જે ઉત્તર ગુજરાત માટે એક શુભ સંકેત છે.

ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી:

ધરોઈ ડેમ માત્ર એક બંધ નથી, પરંતુ તે ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન છે. આ ડેમમાંથી વર્ષભર મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના અનેક શહેરો અને ગામડાઓમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંચાઈ માટે પણ પાણીનો જથ્થો અહીંથી જ પૂરો પાડવામાં આવે છે. ચોમાસામાં ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ જવાથી આગામી ઉનાળા સુધી પીવાના પાણીની કોઈ તકલીફ રહેશે નહીં. ખેડૂતોને પણ શિયાળુ અને ઉનાળુ પાક માટે પૂરતું પાણી મળી રહેશે, જેના કારણે ખેતીના પાકમાં ઉતરોત્તર વધારો થશે અને આર્થિક વિકાસને વેગ મળશે.

ખેડૂતો અને નાગરિકોમાં આનંદ:

આ વર્ષે સારો વરસાદ થવાથી અને ધરોઈ ડેમ ભરાઈ જવાથી ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ છે. તેમને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં તેમને પાક માટે પૂરતું પાણી મળશે અને સારો પાક થશે. સ્થાનિક નાગરિકો પણ આ સમાચારથી રાહત અનુભવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ઉનાળાની ઋતુમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા સામાન્ય હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે ડેમમાં પૂરતા પાણીના જથ્થાને કારણે તે સમસ્યા નહીં રહે.

ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હોવાથી નદી કિનારાના ગામોને સાવચેત રહેવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કોઈ અણબનાવ ન બને. ધરોઈ ડેમ ભરાઈ જવાનો આ સમાચાર માત્ર સ્થાનિક નહીં, પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે ખુશીના સમાચાર છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે જળ એ જ જીવન છે, અને જળસંચયનું મહત્વ કેટલું છે.

