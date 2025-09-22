મહેસાણા: કડી પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, કેનાલમાં કૂદેલી યુવતીનો જીવ બચાવ્યો
પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પીઆઇ અને તેમના સ્ટાફની સજાગતા અને ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે આ ઘટનામાં એક જીવ બચી ગયો.
Published : September 22, 2025 at 4:14 PM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના કડી શહેર નજીકથી પસાર થતી મુખ્ય કેનાલ પરથી કૂદીને આપઘાતનો પ્રયાસ કરી રહેલી એક યુવતીનો જીવ કડી પોલીસે પોતાની જીવના જોખમે બચાવ્યો છે. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પીઆઇ અને તેમના સ્ટાફની સજાગતા અને ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે આ ઘટનામાં એક જીવ બચી ગયો, જેનાથી પોલીસની માનવતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાના દર્શન થયા. આ ઘટનાએ સ્થાનિક લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે સન્માનની લાગણી જગાડી છે.
બનાવની વિગત એવી છે કે બપોરના સમયે કડી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) અને તેમનો સ્ટાફ નિયમિત પેટ્રોલિંગમાં હતા. કડી મુખ્ય કેનાલ પાસેથી પસાર થતી વખતે પોલીસની નજર અચાનક કેનાલના પુલ પર ઊભેલી એક યુવતી પર પડી. તે યુવતી કંઈક ગમગીન અને પરેશાન લાગી રહી હતી. પોલીસ વાહન નજીક પહોંચે તે પહેલાં જ તે યુવતીએ કેનાલના ઊંડા પાણીમાં મોતની છલાંગ લગાવી દીધી.
આ દૃશ્ય જોતા જ PI અને તેમનો સ્ટાફ એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા વિના વાહન ઊભું રાખી તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી માટે દોડ્યા. PIએ પોતાના બે સાહસિક પોલીસકર્મીઓ, યુવરાજ અને જશુભાઈને તરત જ કેનાલમાં કૂદ્યા. પોલીસ કર્મી યુવરાજ અને જશુભાઈએ જીવની પરવા કર્યા વિના કેનાલના તેજ પ્રવાહમાં છલાંગ લગાવી.
પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તરતી યુવતીને પકડીને બહાર લાવવા માટે PI અને ડ્રાઈવર સહિતના અન્ય સ્ટાફે પણ તત્પરતા બતાવી. આ દરમિયાન, નજીકથી પસાર થઈ રહેલા એક ટ્રેક્ટર ચાલકે પણ આ દ્રશ્ય જોયું અને મદદ માટે દોડ્યો. તેણે તાત્કાલિક પોતાના ટ્રેક્ટરમાંથી દોરડું કાઢીને પોલીસકર્મીઓ અને યુવતી સુધી પહોંચાડ્યું. આ દોરડાની મદદથી પોલીસકર્મીઓ યુવતીને પકડીને કિનારા તરફ ખેંચી લાવ્યા.
આ બચાવ કામગીરીમાં એક સ્થાનિક યુવક પણ સામેલ થયો, જેણે પાણીમાં ઉતરીને પોલીસકર્મીઓને મદદ કરી અને યુવતીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં મદદ કરી. ભારે જહેમત બાદ યુવતીને સલામત રીતે કેનાલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી. તે સમયે તે બેભાન અવસ્થામાં હતી. પોલીસે તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી અને યુવતીને પ્રાથમિક સારવાર માટે કડીની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી. હાલ યુવતીની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ઘટના પરથી કહી શકાય કે કડી પોલીસની સતર્કતા અને સમયસૂચકતાને કારણે એક નિર્દોષ જીવ બચી ગયો. પોલીસકર્મી યુવરાજ અને જશુભાઈની બહાદુરી તેમજ PI, ડ્રાઇવર અને સ્થાનિક લોકોની મદદથી આ બચાવ કામગીરી સફળ રહી. આ ઘટના પોલીસ અને નાગરિકો વચ્ચેના પરસ્પર સહયોગનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
