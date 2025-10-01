ETV Bharat / state

મહેસાણાના લાખવડ ખાતે 200 વર્ષથી ઉજવાતો અનોખો પલ્લી મહોત્સવ, હજારો ભક્તો ઉમટ્યા, Video જુઓ

આ મહોત્સવ અહીં છેલ્લા 200 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી હર્ષોલ્લાસ અને શ્રદ્ધા સાથે ઊજવવામાં આવે છે.

મહેસાણાના લાખવડ ખાતે અનોખો પલ્લી મહોત્સવ
મહેસાણાના લાખવડ ખાતે અનોખો પલ્લી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : શહેર નજીક આવેલા લાખવડ ગામે પૌરાણિક તોતળ માતાજીના મંદિરે આસો સુદ આઠમના પવિત્ર દિવસે પરંપરાગત 'પલ્લી મહોત્સવ'ની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ મહોત્સવ અહીં છેલ્લા 200 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી હર્ષોલ્લાસ અને શ્રદ્ધા સાથે ઊજવવામાં આવે છે. જેમાં માત્ર ગામલોકો જ નહીં પણ દૂર-દૂરથી આવેલા ભક્તો પણ ઉત્સાહભેર જોડાય છે.

લાખવડમાં બિરાજમાન સુપ્રસિદ્ધ તોતળ માતાજી પ્રત્યે ગામના પાટીદાર સમુદાયની અખૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે. ખાસ કરીને પુત્ર જન્મ નિમિત્તે માતાજીની પલ્લી ભરવાની અહીંની વર્ષો જૂની પરંપરા છે. એવી માન્યતા છે કે ગામના કે બહારના કોઈપણ સમાજની બેન-દીકરીને જો સંતાનમાં પુત્ર ન હોય અને તે શ્રદ્ધાપૂર્વક તોતળ માતાજીના મંદિરે બાધા રાખે, તો માતાજી તેમની મનોકામના જરૂર પૂર્ણ કરે છે. આ આસ્થાને કારણે જ દર વર્ષે આ પલ્લી મહોત્સવમાં હજારો ભક્તો ઉમટી પડે છે.

પલ્લી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

અનોખી પ્રસાદી અને પલ્લીની સજાવટ

આ પલ્લી મહોત્સવની વિશેષતા તેની અનોખી પ્રસાદી છે. જેમાં ઘઉંની સુખડી, ઘઉંની રોટલી, અડદની દાળના વડા, જુવારનો ખીચડો અને દૂધનો પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેના ઘરે પુત્રનો જન્મ થયો હોય, તે પરિવારો દ્વારા પલ્લીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. બાજોટ (લાકડાના પાટલા) ઉપર પલ્લીનો શણગાર સજાવીને તેમાં ખીચડાના નવ ખંડ મૂકવામાં આવે છે. આ ખંડ ઉપર ઘઉંના લોટના બનાવેલા નવ ખંડમાં ઘીના દીવડા પ્રગટાવવામાં આવે છે.

પલ્લી મહોત્સવ
પલ્લી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

નવ સુખડીના ટુકડા, નવ અડદની દાળના વડા અને નવ રોટલી મૂકીને માતાજીના જયઘોષ સાથે આ પલ્લીને મંદિરના ચોકમાં લાવવામાં આવે છે. આ સમયે મંદિરના ચોકમાં "જય જય તોતળ બોલ મારી તોતળ" નો નાદ ગુંજી ઉઠે છે. જે આખા વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવી દે છે.

પુત્રપ્રાપ્તિના આશીર્વાદનો ખીચડો

આ પલ્લીની પ્રથામાં એક ખૂબ જ અગત્યનો અને ભાવનાત્મક ભાગ રહેલો છે. પલ્લીમાં મૂકવામાં આવેલા ખીચડાના નવ ખંડમાંથી આઠ ખંડ મંદિરના ચોકમાં ઉપસ્થિત ગામના પરમાર અને દેવીપૂજક સમાજના ભાઈઓને પ્રસાદ રૂપે આપવામાં આવે છે. જ્યારે એક ખંડ જે ઘરેથી પલ્લી લાવવામાં આવી હોય, તે પરિવારો દ્વારા ઘરે પરત લઈ જવામાં આવે છે.

પલ્લી મહોત્સવ
પલ્લી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

આ એક ખંડનો ખીચડો ખાસ કરીને જે મહિલાઓને પુત્ર ન હોય તેમને પ્રસાદ તરીકે ખવડાવવામાં આવે છે. એવી શ્રદ્ધા છે કે આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાથી તોતળ માતાજી તેમની પુત્ર જન્મની મનોકામના જરૂરથી પૂર્ણ કરે છે. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત તમામ આમંત્રિત મહેમાનો અને ગ્રામજનો પણ માતાજીનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી ધન્યતા અનુભવે છે.

પલ્લી મહોત્સવ
પલ્લી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

રાત્રે ગરબા અને પરોઢિયે આરતી

પલ્લી મહોત્સવ નિમિત્તે આઠમની રાત્રે માતાજીના ચોકમાં પુત્ર જન્મની માનતાના ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ગરબા સવારે વહેલી પરોઢિયે સારા ચોઘડિયામાં તોતળ માતાજી મંદિરે માતાજીની આરતી કર્યા બાદ માતાજીના પટાંગણમાં વળાવવામાં આવે છે. લાખવડનો આ પલ્લી મહોત્સવ માત્ર એક ધાર્મિક ઉત્સવ નથી, પરંતુ તે ગામના તમામ જ્ઞાતિના લોકોને એક તાંતણે બાંધતો અને પુત્રપ્રાપ્તિની આશાને પોષતો આસ્થા અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ છે.

