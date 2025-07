ETV Bharat / state

મહેસાણામાં ધોળે દહાડે લૂંટ : પ્લાસ્ટિકની બંદૂક લઈ પહોંચ્યા લૂંટારું, પછી જોવા જેવી થઈ...

Published : July 2, 2025

મહેસાણા : ધોળે દહાડે, જ્વેલર્સ માલિકને છરો મારી અને હાથમાં પ્લાસ્ટિકની બંદૂક લઈને લૂંટનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, આ સમગ્ર ઘટના મહેસાણાના આંબલિયાસણની છે. જ્યાં ધોળે દહાડે બે લૂંટારૂ શખ્શોએ એક શોપમાં ઘૂસી આવી થોડવારમાં જ આતંક મચાવી દીધો હતો. જો કે ગણતરીના દિવસોમાં બંને શખ્સોને પકડીને જેલ હવાલે પણ કરી દેવાયા છે. ધોળે દહાડે જ્વેલર્સમાં લૂંટ : ગત 28 જૂનના દિવસે આંબલીયાસણમાં અશોક પટેલ જ્વેલરીમાં એકલા બેઠા હતા. તે દરમિયાન મોંઢે રૂમાલ બાંધેલા બે શખ્સ બાઇક લઈને જ્વેલર્સ આગળ પહોંચ્યા હતા. બંને શખ્સો જ્વેલર્સમાં ધસી આવ્યા હતા. જેમાંથી એકના હાથમાં છરો અને બીજાના હાથમાં બંદૂક જેવું હથિયાર હતું. પળભરમાં બંનેએ લૂંટનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને અશોક પટેલને છરા વડે ઈજા પણ પહોંચાડી... પણ અંદરથી આવેલ કર્મચારી યુવકે બૂમાબૂમ કરતા બંને શખ્શો ભાગી છૂટ્યા હતા.

