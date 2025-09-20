ETV Bharat / state

વડોદરામાં મક્કા-મદીના પોસ્ટ વિવાદ: જૂનીગઢીમાં પથ્થરમારાથી તણાવ, પોલીસે શાંતિ સ્થાપી

સંવેદનશીલ ગણાતા જૂનીગઢી વિસ્તારમાં રવિવારે સાંજે નવરાત્રી પંડાલ પર પથ્થરમારાની ઘટના બની.

વડોદરામાં મક્કા-મદીના પોસ્ટ વિવાદ: જૂનીગઢીમાં પથ્થરમારાથી તણાવ, પોલીસે શાંતિ સ્થાપી
વડોદરામાં મક્કા-મદીના પોસ્ટ વિવાદ: જૂનીગઢીમાં પથ્થરમારાથી તણાવ, પોલીસે શાંતિ સ્થાપી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં ફરી એકવાર તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું. સંવેદનશીલ ગણાતા જૂનીગઢી વિસ્તારમાં રવિવારે સાંજે નવરાત્રી પંડાલ પર પથ્થરમારાની ઘટના બની. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને કારણે ઉશ્કેરાયેલા મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ આ પથ્થરમારો કર્યો, જેના કારણે વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો. રસ્તાઓ પર ઇંટો, પથ્થરો અને પગરખાં વેરવિખેર જોવા મળ્યા, કારણ કે લોકો જીવ બચાવવા નાસભાગ કરી ગયા.

સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટથી વિવાદ

આ ઘટના પાછળનું મુખ્ય કારણ એક હિન્દુ યુવકની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ હોવાનું સામે આવ્યું, જેમાં મક્કા-મદીનાને લઈને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. આ પોસ્ટથી મુસ્લિમ સમાજમાં આક્રોશ ફેલાયો, અને મોટી સંખ્યામાં લોકો વડોદરા સિટી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને આરોપી યુવક સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી.

વડોદરામાં મક્કા-મદીના પોસ્ટ વિવાદ: જૂનીગઢીમાં પથ્થરમારાથી તણાવ, પોલીસે શાંતિ સ્થાપી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ સ્ટેશન પર હોબાળો

સાંજના સમયે પોલીસ સ્ટેશન બહાર સેંકડો લોકો એકઠા થયા અને રસ્તો બ્લોક કરી દેતાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ, વડોદરા પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી. એડિશનલ પોલીસ કમિશનર લીના પાટીલ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા પ્રયાસો શરૂ કર્યા.

ધર્મગુરુઓની મદદથી શાંતિ

પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા પોલીસે મુસ્લિમ સમાજના ધર્મગુરુઓનો સહયોગ લીધો. પબ્લિક અનાઉન્સમેન્ટ દ્વારા શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરવામાં આવી, અને ફરિયાદ નોંધવાની ખાતરી આપતાં ટોળું શાંત થયું. રસ્તો ખાલી કરવામાં આવ્યો, અને વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારી દેવાઈ.

એડિશનલ સીપીનું નિવેદન

એડિશનલ સીપી લીના પાટીલે જણાવ્યું, “એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને કારણે મુસ્લિમ સમાજમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો. પોલીસે ફરિયાદની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, અને હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે. અમે તમામ સમુદાયોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરીએ છીએ.”

શાંતિ જાળવવા અપીલ

પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈપણ અફવા પર ધ્યાન ન આપવું અને ભડકાઉ પોસ્ટ કે મેસેજ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જૂનીગઢી સહિત વડોદરાના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વધારવામાં આવ્યો છે.

આ ઘટના દર્શાવે છે કે સોશિયલ મીડિયા પરની એક નાની પોસ્ટ પણ શહેરના વાતાવરણને ખરાબ કરી શકે છે. અધિકારીઓએ લોકોને સજાગ રહેવા અને સમાજમાં એકતા જાળવવા અપીલ કરી છે. પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી અને ધર્મગુરુઓના સહયોગથી મોટો વિવાદ ટળ્યો છે. હાલ વડોદરામાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ છે, અને પોલીસ સતર્ક રહીને નજર રાખી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

VADODARA STONE PELTINGMECCA MEDINA POST DISPUTEJUNIGADHIMECCA MEDINA POST DISPUTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.