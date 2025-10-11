ETV Bharat / state

સુરત: દિવાળી ટાણે માંગરોળના હથોડા ગામે પેપર મિલમાં વિકરાળ આગ, 10 કલાકની જહેમતે કાબૂ મેળવાયો

માંગરોળ તાલુકાના હથોડા ગામે આવેલ જે.બી. ગ્રાફ પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે.

સુરતમાં પેપર મિલમાં મોટી આગ
સુરતમાં પેપર મિલમાં મોટી આગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના હથોડા ગામે આવેલ જે.બી. ગ્રાફ પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. દિવાળીના તહેવારના દિવસોમાં જ આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા મિલ માલિકને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે.

આગે ધારણ કર્યું વિકરાળ સ્વરૂપ
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મિલમાં મોડી રાત્રે આગ લાગી હતી. સૌ પ્રથમ નજીકની સુમિલોન ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. જોકે, આગ એટલી વિકરાળ હતી કે સુમિલોન ફાયર ટીમના કાબૂ બહાર જતાં અન્ય ફાયર ટીમોની મદદ લેવી પડી હતી.

સુરતમાં પેપર મિલમાં મોટી આગ (ETV Bharat Gujarat)

10 ટીમોએ 10 કલાક પાણીનો મારો ચલાવ્યો
આગની ગંભીરતા જોતાં કામરેજ, બારડોલી અને પાનોલી સહિતની કુલ 10 જેટલી ફાયર ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. તમામ ટીમોએ સળગતી મિલ પર સતત 10 કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવીને આખરે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. હાલમાં મિલમાં કુલિંગ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

મોટું નુકસાન, આગનું કારણ અકબંધ
આ આગની ઘટનામાં પેપર મિલના માલિકને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. જોકે, આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગેની ચોક્કસ માહિતી હજુ સુધી જાણવા મળી નથી. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ લાગવાના કારણોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ અંગે સુરત જિલ્લા ફાયર ઓફિસર પી.બી ગઢવીએ જણાવ્યું કે, માંગરોળ તાલુકામાં આવેલી જે.બી પેપર મિલમાં આગ લાગવાનો ફાયર બ્રિગેડ તરફથી ગઈકાલે રાત્રે 12.30 વાગ્યે કોલ અમને મળ્યો હતો. જેના અનુસંધાનમાં ડિસ્ટ્રિક ફાયર હેડક્વોર્ટરની ગાડીઓ, તેમજ સુરત, પાનોલી વગેરે ફાયર બ્રિગેડની ટીમો આગ બુજાવવાની કામગીરી કરવા આવેલી છે. હાલ આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો છે, પરંતુ કુલિંગ પ્રક્રિયા 8-10 કલાક ચાલશે. કંપનીના મેનેજરના કહેવા મુજબ કોઈ જાનહાનિ કે ઈજા હાલ માલુમ થઈ નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. બનાસ ડેરીની ચૂંટણી: દાંતા બેઠક પર ભાજપના મેન્ડેટધારી અમરત પરમારની જીત, શંકર ચૌધરીની આખી પેનલ વિજેતા
  2. ઉનામાં મરીન પોલીસનો મધ દરિયે સપાટો, બોટમાંથી 25 લાખનો દારૂ અને 10 બુટલેગર ઝડપી પાડ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NEWSFIRE IN PAPER MILLMANGROL PAPER MILLSURAT PAPER MILL FIRE INCIDENTSURAT PAPER MILL FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.