સુરત: દિવાળી ટાણે માંગરોળના હથોડા ગામે પેપર મિલમાં વિકરાળ આગ, 10 કલાકની જહેમતે કાબૂ મેળવાયો
માંગરોળ તાલુકાના હથોડા ગામે આવેલ જે.બી. ગ્રાફ પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : October 11, 2025 at 12:41 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના હથોડા ગામે આવેલ જે.બી. ગ્રાફ પેપર મિલમાં મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. દિવાળીના તહેવારના દિવસોમાં જ આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા મિલ માલિકને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે.
આગે ધારણ કર્યું વિકરાળ સ્વરૂપ
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મિલમાં મોડી રાત્રે આગ લાગી હતી. સૌ પ્રથમ નજીકની સુમિલોન ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. જોકે, આગ એટલી વિકરાળ હતી કે સુમિલોન ફાયર ટીમના કાબૂ બહાર જતાં અન્ય ફાયર ટીમોની મદદ લેવી પડી હતી.
10 ટીમોએ 10 કલાક પાણીનો મારો ચલાવ્યો
આગની ગંભીરતા જોતાં કામરેજ, બારડોલી અને પાનોલી સહિતની કુલ 10 જેટલી ફાયર ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. તમામ ટીમોએ સળગતી મિલ પર સતત 10 કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવીને આખરે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. હાલમાં મિલમાં કુલિંગ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
મોટું નુકસાન, આગનું કારણ અકબંધ
આ આગની ઘટનામાં પેપર મિલના માલિકને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. જોકે, આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગેની ચોક્કસ માહિતી હજુ સુધી જાણવા મળી નથી. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ લાગવાના કારણોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
VIDEO | Gujarat: A massive fire broke out at a paper mill in Surat late last night. No injuries were reported in the incident. #SuratNews #GujaratNews— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kYTD8euWrE
આ અંગે સુરત જિલ્લા ફાયર ઓફિસર પી.બી ગઢવીએ જણાવ્યું કે, માંગરોળ તાલુકામાં આવેલી જે.બી પેપર મિલમાં આગ લાગવાનો ફાયર બ્રિગેડ તરફથી ગઈકાલે રાત્રે 12.30 વાગ્યે કોલ અમને મળ્યો હતો. જેના અનુસંધાનમાં ડિસ્ટ્રિક ફાયર હેડક્વોર્ટરની ગાડીઓ, તેમજ સુરત, પાનોલી વગેરે ફાયર બ્રિગેડની ટીમો આગ બુજાવવાની કામગીરી કરવા આવેલી છે. હાલ આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો છે, પરંતુ કુલિંગ પ્રક્રિયા 8-10 કલાક ચાલશે. કંપનીના મેનેજરના કહેવા મુજબ કોઈ જાનહાનિ કે ઈજા હાલ માલુમ થઈ નથી.
