પાલનપુરમાં પેપર ડીશ બનાવતી ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગની ઘટના, લાખોનું નુકસાન

Published : October 4, 2025 at 5:21 PM IST
બનાસકાંઠા: પાલનપુર તાલુકાના હેબતપુર પાસે આવેલી પેપર ડીશ બનાવતી ફેક્ટરીમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના બની છે. આગ લાગતા તાત્કાલિક પાલનપુર પાલિકાના ત્રણ ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે કલાકોની ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. પરંતુ આગ પર કાબુ આવે તે પહેલા ફેકટરીમાં લાખોનું નુકસાન થયાનુ અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે.
પાલનપુરના હેબતપુર નજીક કરજોડા રોડ પર આવેલી ઉમા પેપર ડીશ બનાવતી ફેક્ટરીમાં અચાનક જ આગ લાગી હતી. આગની ઘટના બનતા તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. જોતજોતામાં જ આગે વિક્રાળ રૂપ ધારણ કરતા સમગ્ર ફેક્ટરી આગના હવાલે થઈ હતી અને આગના કારણે સ્ટાફ અને કર્મચારીઓ બહાર દોડી આવતા આ ઘટનામાં હાલ કોઈ જ જાનહાની ન થઈ હોવાની જાણકારી મળી રહી છે.
અચાનક આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે આગ શોર્ટસર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું હાલ તો અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. સમગ્ર ફેક્ટરી આગના હવાલે થતાં લાખોનું નુકસાન થયાનું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. તાત્કાલિક આગ લાગ્યાની જાણ પાલનપુર તાલુકા પોલીસને પણ કરવામાં આવતા ઘટના સ્થળે પોલીસ કાફલો પણ પહોંચ્યો હતો.
ઉમા પેપર પ્રોડક્ટ નામની આ ફેકટરીમાં આગ લાગી હતી. આ કંપનીમાં કાગળની પેપર ડીસો બનાવવાનું કામ ચાલતું હોવાની હાલ પ્રાથમિક સૂત્રો દ્વારા જાણકારી મળી રહી છે. પેપર ડીસો બનાવતી ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા અચાનક જ આગે વિક્રાળ રુપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગમાં હાલ તો મોટું નુકસાન થયાનું અનુમાન છે. કલાકોની બારે જહમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો. પાલનપુર ફાયર ફાઈટર વિભાગની ત્રણ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
મહત્વનું છે કે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી ત્યારે ફાયર સિસ્ટમ હતી કે નહીં અને જો ફાયર સિસ્ટમ હતી તો આગ પર કેમ કાબુ ન મેળવી શકાયુ તેવા પણ સવાલ હાલતો ઉઠી રહ્યા છે. જોકે ફેકટરીમાં લાયસન્સ અને ફાયર સેફટી સહિતના સાધનો અંગેની તપાસ થાય તે જરૂરી છે કારણ કે ફેક્ટરીમાં કામ કરતા મજુર વર્ગના લોકો માટે સુરક્ષા ખૂબ જ જરૂરી છે. હાલમાં આ ઘટનામાં કોઈ જ જાનહાની થઈ નથી. પરંતુ ભવિષ્યમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન બને તે માટે લાયસન્સ ફાયર સેફ્ટી સહિતના સાધનોની પણ તપાસ થવી ખૂબ જ જરૂરી છે.