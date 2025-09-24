વાગરાના સાયખા GIDCમાં નેરોલેક કંપનીમાં ભીષણ આગ; કામદારોમાં અફરાતફરી, અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા
નેરોલેક પેઈન્ટ્સ કંપનીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : September 24, 2025 at 6:30 PM IST
ભરૂચ : વાગરા તાલુકાના સાયખા GIDC ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આજે સવારે ભીષણ આગની ઘટના સર્જાઈ હતી. જાણીતી નેરોલેક પેઈન્ટ્સ કંપનીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગ એટલી વિકરાળ સ્વરૂપે ફેલાઈ હતી કે તેના ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર સુધી નજરે ચઢતા હતા. આસપાસની કંપનીઓ અને રહેણાંક વિસ્તારો સુધી કાળો ધુમાડો પ્રસરી જતાં ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
કામદારોમાં નાસભાગ
આગ ફાટી નીકળતા જ કંપનીમાં કામ કરતા કામદારોમાં ગભરાહટ વ્યાપી ગયો હતો. મિનિટોમાં આગ કંપનીના અનેક ભાગોમાં ફેલાઈ જતા કામદારો પોતાનો જીવ બચાવવા દોડાદોડી કરવા લાગ્યા હતા. કેટલાક કામદારો સમયસર બહાર આવી ગયા હોવાનાં અહેવાલ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં મોટી જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ કામદારોની ભયભીત અવસ્થાએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા વ્યક્ત કરી છે.
ફાયર ટેન્ડરોને ભારે મુશ્કેલી
ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસની અનેક કંપનીઓ તથા GIDCના ફાયર ટેન્ડરો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવાઈ રહી છે. જોકે, સાયખા GIDCના રસ્તાઓની ખરાબ હાલત બચાવ કામગીરીમાં મોટો અવરોધ સાબિત થઈ. રસ્તાઓ પર ઠેર ઠેર મોટા ખાડાઓ હોવાથી ફાયર ટેન્ડરોને કંપની સુધી ઝડપથી પહોંચવામાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે આગ કાબૂ બહાર જતી રહી અને સમયસર પાણીના પ્રેશર સાથે કામગીરી શરૂ ન થતા નુકસાન વધવાની શક્યતા ઊભી થઈ.
આગનું કારણ અકબંધ
આગ કઈ રીતે લાગી તેના કારણો હજી અકબંધ છે. કંપનીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કેમિકલ્સ અને પેઈન્ટ મટિરિયલના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાવાનો અંદાજ અધિકારીઓ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે અનેક ફાયર ટેન્ડરો કાર્યરત છે. એકવાર આગ સંપૂર્ણ રીતે બુઝાઈ જશે બાદ જ આગના ચોક્કસ કારણ અંગે સચોટ માહિતી બહાર આવી શકશે.
અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક વાગરા પોલીસ, મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. સ્થાનિક તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને આગના કારણે થતી સંભાવિત નુકસાનીનું મૂલ્યાંકન શરૂ કરી દીધું છે. સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા આગની ઘટનાને લઈ પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
માળખાકીય સુવિધાઓ અંગે સવાલ
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાયખા GIDC સહિતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં માળખાકીય સુવિધાઓની હાલત અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ખાસ કરીને રસ્તાઓની દયનીય સ્થિતિએ ફાયર બ્રિગેડ જેવી તાત્કાલિક સેવા સુધીને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધી. જો સમયસર ફાયર ટેન્ડરો ઘટના સ્થળે પહોંચી શક્યા હોત તો કદાચ નુકસાનીનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું થઈ શક્યું હોત. વર્ષોથી ચાલી આવતી રસ્તાની સમસ્યા અંગે ઉદ્યોગપતિઓ અને કામદારો અનેકવાર અવાજ ઉઠાવી ચૂક્યા છે, પરંતુ આજદિન સુધી કોઈ પાયાની કાર્યવાહી થતી નથી.
સુરક્ષાની વ્યવસ્થા પર પણ પ્રશ્નચિહ્ન
સાયખા GIDC વિસ્તારમાં સતત આગની ઘટનાઓ બનતી રહે છે. ઔદ્યોગિક એકમોમાં કેમિકલ અને દહનશીલ પદાર્થોની હાજરીને કારણે આગ ઝડપથી વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. છતાંપણ અનેક કંપનીઓમાં ફાયર સેફ્ટીની પૂરતી વ્યવસ્થા નથી. આજની ઘટના એ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં સુરક્ષા ધોરણોને લઈને ગંભીર ખામી છે. તંત્ર દ્વારા નિયમિત ચકાસણી અને કડક પાલન કરાવવાની જરૂરીયાત છે, નહિતર આવી ઘટનાઓ ભવિષ્યમાં વધુ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
વિસ્તારના લોકોએ વ્યક્ત કર્યો આક્રોશ
ઘટના બાદ આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો. સ્થાનિકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, “જ્યાં દરરોજ લાખો રૂપિયાનો વ્યવહાર થાય છે તેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં મૂળભૂત સુવિધાઓ કેમ નથી?” લોકોનું કહેવું છે કે GIDCમાં ઉદ્યોગો તો વધ્યા છે પરંતુ રસ્તા, ડ્રેનેજ અને સુરક્ષા જેવી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ હજુ સુધી સુધરેલી નથી. ઉદ્યોગપતિઓએ પણ તંત્રને ચેતવણી આપી છે કે જો પરિસ્થિતિ આવી જ રહેશે તો આગની ઘટનાઓ રોકવી અશક્ય બની જશે.
આગળની કાર્યવાહી
હાલ તંત્ર દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવા જહેમત ચાલુ છે. આગ પર સંપૂર્ણ રીતે કાબૂ મળ્યા બાદ નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. સાથે જ કંપનીમાં આગ કેવી રીતે લાગી તેની તપાસ માટે તંત્ર કમિટી રચવાની સંભાવના છે. તંત્ર હવે આ ઘટનાને આધારે GIDCના માર્ગો અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓને લઈને કડક પગલાં લેવાની દિશામાં વિચારણા કરી શકે છે.
સાયખા GIDCની નેરોલેક કંપનીમાં લાગી આગે ફક્ત જાનહાનિનો ખતરો જ ઊભો કર્યો નથી પરંતુ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં સુવિધાઓ અને સુરક્ષા પ્રણાલીઓની નબળાઈને પણ ઉજાગર કરી દીધી છે. કામદારોની નાસભાગ, ફાયર બ્રિગેડની મુશ્કેલી અને તંત્રની બેદરકારી – આ ત્રણે પરિસ્થિતિઓએ મળીને એક ગંભીર ચિત્ર રજૂ કર્યું છે. હવે જોવાનું રહેશે કે તંત્ર આ ઘટનામાંથી કોઈ પાઠ શીખે છે કે નહીં.
