મહેસાણા: APN સલ્ફર પ્લાન્ટમાં લાગી ભીષણ આગ, બે શ્રમિકો જીવતા ભડથું થયા, પોલીસ લાગી ઘટનાની તપાસમાં
મહેસાણા જિલ્લાના સામેત્રા નજીક આવેલા સલ્ફર પ્લાન્ટમાં અચાનક આગ લાગવાની દુર્ઘટના બની હતી, જેમાં 2 શ્રમિકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.
Published : September 14, 2025 at 10:42 AM IST
મહેસાણા: મહેસાણા-બહુચરાજી હાઈવે પર આવેલા સામેત્રા ગામ નજીક APN સલ્ફર પ્લાન્ટમાં ગત રાત્રિએ લાગેલી આગમાં બે શ્રમિકોના કરૂણ મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય એક શ્રમિક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
આગની ઘટના અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી
મળતી માહિતી મુજબ, ગઈ રાત્રિના સમયે APN સલ્ફર પ્લાન્ટમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેની લપેટમાં આસપાસ કામ કરી રહેલા શ્રમિકો આવી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે, ફાયર ટીમ પહોંચે તે પહેલાં જ પ્રાથમિક વિગતો મુજબ કંપનીના કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક લોકોની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો.
બે શ્રમિકોના મોત, એક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
આગ પર કાબૂ મેળવ્યા બાદ જ્યારે પ્લાન્ટની અંદર તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે બે શ્રમિકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. એક અન્ય શ્રમિક પણ ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ તપાસ શરૂ
ઘટનાની જાણ થતાં જ મહેસાણા પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે. પોલીસે આ ઘટના અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મૃત્યુનું કારણ આગ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસ દ્વારા આગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે તપાસ કરી રહી છે. પ્લાન્ટના મેનેજમેન્ટની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
સલામતીના પ્રશ્નો અને ભૂતકાળની ઘટનાઓ
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઔદ્યોગિક એકમોમાં સલામતીના મુદ્દાઓ પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ભૂતકાળમાં પણ આવા અનેક બનાવો બન્યા છે જ્યાં સલામતીના અભાવે શ્રમિકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. સ્થાનિક લોકો અને શ્રમિક સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે આ ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ અને જવાબદારો સામે કડક પગલાં લેવાવા જોઈએ. APN સલ્ફર પ્લાન્ટના મેનેજમેન્ટે આ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.
પોલીસ તપાસમાં "આગ કયા કારણોસર લાગી અને બે શ્રમિકોના મોત કેવી રીતે થયા, તે અંગે સઘન તપાસ ચાલી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે. હાલમાં, કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."