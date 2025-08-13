સુરત: સુરત શહેરમાં દિન પ્રતિદિન આપઘાતની ઘટનાઓ બની રહી છે, બીજી તરફ વધુ એક સામૂહિક આપઘાતની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી દીધી છે. સુરત રેલવે સ્ટેશન પર એક કરૂણ ઘટના સામે આવી છે.
29 વર્ષીય જયશ્રીબેન પ્રજાપતિ નામની પરિણીતાએ પોતાની 5 વર્ષની દિકરી વેદાંશી અને 3 વર્ષના દિકરી નક્ષ એમ બે બાળકો સાથે માલગાડી આગળ પડતુ મુક્યું, આ ઘટનામાં જયશ્રીબેનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.જ્યારે બંને બાળકોને ગંભીર ઈજાઓ સાથે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન 3 વર્ષના નક્ષનું પણ મોત નીપજ્યું,જ્યારે વેદાંશીની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે.
આ કરૂણ ઘટના પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પર બની હતી. માતાએ બે સંતાનો સાથે ટ્રેન આગળ પડતુ મુકવાની ઘટના બાદ સ્થળ પર હાજર મુસાફરો અને સ્ટાફે તરત જ 108ને જાણ કરી હતી. રેલવે પોલીસે પણ આ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
મૃતક જયશ્રીબેન પ્રજાપતિ ડભોલી વિસ્તારની યોગી સોસાયટીમાં રહેતા હતા અને સુમુલ ડેરીના પનીર પ્લાન્ટમાં નોકરી કરતા હતા. તેમના પતિ વડોદરા આરટીઓમાં એજન્ટ તરીકે કાર્યરત છે. જયશ્રીબેને આ પગલું શા માટે ભર્યું તે અંગે પરિવારજનો પણ અજાણ છે. હાલ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા પણ હાલ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ચિંતાજનક બાબત એ છે કે સુરતમાં છેલ્લા 13 દિવસમાં આ ચોથી સામૂહિક આપઘાતની ઘટના નોંધાઈ છે.