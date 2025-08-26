મહેસાણા: મહેસાણાના બેચરાજી-હાંસલપુરમાં આવેલા મારુતિ સુઝુકીના પ્લાન્ટની PM મોદીએ મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે મારુતિ સુઝુકીની પહેલી ઈલેક્ટ્રિક કાર e-VITARAને લીલી ઝંડી આપી હતી. ગુજરાતના મહેસાણાના આ પ્લાન્ટમાં બનતી ઈલેક્ટ્રિક કારને મારુતિ સુઝુકી વિશ્વના 100થી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરવાનું લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આટલું જ નહીં આ કારની બેટરી પણ ભારતમાં જ બની છે.
EV ઇકોસિસ્ટમ અને આત્મનિર્ભરતા
EV ઇકોસિસ્ટમનો સૌથી મહત્વનો ભાગ બેટરી છે. થોડા વર્ષો પહેલાં ભારતમાં બેટરીની આયાત થતી હતી, પરંતુ હવે TDSG જેવી કંપનીઓના કારણે ભારતમાં જ બેટરીનું નિર્માણ શરૂ થયું છે. ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને મોબાઇલ ફોનનું ઉત્પાદન અનેક ગણું વધ્યું છે. આનાથી રાજ્ય-રાજ્ય વચ્ચે તંદુરસ્ત સ્પર્ધાનું વાતાવરણ બન્યું છે.
100 દેશોમાં EV નિકાસ થશે
સુઝુકીના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર રાહુલ ભારતીએ જણાવ્યું કે, સુઝુકી હવે 100 દેશોમાં EV વાહનોની નિકાસ કરશે. હાલ ગુજરાતમાં ત્રણ લાઈનમાં વાર્ષિક 7.50 લાખ વાહનોનું ઉત્પાદન થાય છે, અને ચોથી EV લાઈનનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે, જેની વાર્ષિક ક્ષમતા 2.5 લાખ વાહનોની હશે.
તેમણે કહ્યું કે, TDSGએ ચાર વર્ષ પહેલાં જ બેટરીનું ઉત્પાદન શરૂ કરી દીધું હતું અને આ માટે ₹4200 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં, સુઝુકી અને તેના 100 વેન્ડર પાર્ટનરો દ્વારા કુલ ₹35,000 કરોડનું રોકાણ થયું છે, જેમાં 1 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ કાર્યરત છે.
100થી વધુ દેશોમાં વેચાણ માટે મારુતિ સુઝુકીની પ્રથમ BEV (બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન), e VITARA ના ઉત્પાદનની શરૂઆત અને સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે સુઝુકીની પ્રથમ લિથિયમ-આયન બેટરી, સેલ અને ઇલેક્ટ્રોડના ઉત્પાદનની ભારતમાં શરૂઆત ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ અને ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ નું મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન બની રહેશે.
સુઝુકીએ ભારતમાં 1 લાખ કરોડથી વધુ રોકાણ કર્યું
ફક્ત મારુતિ સુઝુકીના ગુજરાત પ્લાન્ટમાં ઉત્પાદિત, e VITARA ની પ્રથમ બેચ આ મહિને પીપાવાવ બંદરેથી યુરોપિયન ક્ષેત્ર માટે રવાના થશે. સુઝુકી ગ્રુપે ભારતમાં ₹1,00,000 કરોડથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે. આ રોકાણોથી વેલ્યુ ચેઇનમાં 11,00,000 થીવધારે પ્રત્યક્ષ રોજગારીનું સર્જન પણ થયું છે
આ સમયે જ્યારે ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અંગેની ચર્ચાઓ મુખ્યત્વે ટેકનોલોજીથી સમૃદ્ધ દેશોમાંથી આયાત પર કેન્દ્રિત છે, ત્યારે કાર બજારના અગ્રણી મારુતિ સુઝુકીએ એક નવો દૃષ્ટિકોણ અપનાવવાનો નિર્ણય લીધો અને આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ BEV, e VITARAનું ઉત્પાદન કર્યું છે. જે ભારતીય બજાર માટે તેમજ યુરોપ અને જાપાન સહિત વિશ્વના 100થી વધુ દેશોમાં નિકાસ માટે બનાવવામાં આવી છે.
ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં બેટરી ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ભારત આત્મનિર્ભર
મારુતિ સુઝુકીની સહયોગી પેટાકંપની TDSG એ લિથિયમ-આઇયન બેટરી સેલ્સના ઇલેક્ટ્રોડ સ્તરે સ્થાનિકીકરણ હાંસલ કરનારી ભારતની પ્રથમ કંપની બની ગઈ છે અને આ સિદ્ધિ એ ભારતને હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે બેટરી ઉત્પાદનના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનાવી દીધું છે. ઇલેક્ટ્રોડ (કેથોડ + એનોડ) સ્તરે થયેલું આ સ્થાનિકીકરણ દેશમાં હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના વ્યાપને વધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ લિથિયમ-આઇયન બેટરીઓ લોકપ્રિય SUV મોડલ Grand Vitara ની હાઇબ્રિડ સિસ્ટમમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.
ભારતની પ્રથમ એવી ફેક્ટરી તરીકે, જે સેલ સ્તરે લિથિયમ-આઇયન બેટરીઓનું ઉત્પાદન કરે છે, TDSGએ 2021માં માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ વાહનો માટે બેટરીઓનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું અને ત્યારથી 10 લાખથી વધુ વાહનો માટે બેટરી પૅક્સ તૈયાર કર્યા છે. હાલ તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા દર વર્ષે 1.8 કરોડ સેલ્સની છે.
