ગીર સોમનાથ: ઉનાના નવાબંદર ગામે એક દુઃખદ ઘટના બની, જેમાં પરિણીત મહિલા મનીષાબેન ઉર્ફે સોનલબેન રીતેશભાઈ ચારણીયાએ દરિયામાં ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી લીધી. આ ઘટનાનું કારણ નવાબંદરના જ એક યુવક આમદ ઇસ્માઇલભાઈ પાકીઝા સાથેની તેમની ફોન વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયું હતું.
મનીષાબેનના લગ્ન ઝાંખરવાડા ગામના રીતેશભાઈ ચારણીયા સાથે થયા હતા અને તેમને 5 વર્ષ અને અઢી વર્ષની બે દીકરીઓ છે. લગ્ન બાદ પતિ સાથેના અણબનાવને કારણે મનીષાબેન છેલ્લા બે વર્ષથી પોતાના માવતરના ગામ નવાબંદરમાં રહેતા હતા. આ દરમિયાન તેઓ આમદ ઇસ્માઇલભાઈ સાથે ફોન પર વાતચીત કરતા હતા. આ વાતની જાણ મનીષાબેનના ભાઈને થઈ, જેથી તેમણે આમદને ફોન કરવાનું બંધ કરવા જણાવ્યું હતું. જોકે, આમદે વારંવાર ફોન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. આ વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં મનીષાબેનને લાગી આવી અને તેમણે 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ બપોરે લગભગ 3 વાગ્યે નવાબંદરના દરિયામાં ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી લીધી.
મનીષાબેનના મૃતદેહને દરિયાના ઊંડા પાણીમાંથી બહાર કાઢી ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને લઈ મનીષાબેનના પરિવારજનોએ આમદ ઇસ્માઇલભાઈ પર રેકોર્ડિંગ વાયરલ કરવાનો આરોપ લગાવી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની માગ કરી. પોલીસે શરૂઆતમાં માત્ર એડી (એક્સિડેન્ટલ ડેથ) નોંધવાનું જણાવ્યું, જેના વિરોધમાં નવાબંદરના 300થી વધુ લોકો ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એકઠા થયા અને હોસ્પિટલના દરવાજા પાસે ધરણા શરૂ કર્યા.
આ ઘટનાની જાણ ઉના DYSPને થતાં જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, SOG, ઉના અને નવાબંદર પોલીસનો સ્ટાફ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યો. સમાજના આગેવાનો અને પરિવારજનો સાથેની ચર્ચા બાદ પોલીસે આમદ ઇસ્માઇલભાઈ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવાનું સ્વીકાર્યું, જેના પછી લોકોએ ધરણા સમાપ્ત કર્યા. નવાબંદર મરીન પોલીસે મનીષાબેનના ભાઈની ફરિયાદના આધારે આમદ ઇસ્માઇલભાઈ પાકીઝા વિરુદ્ધ વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર વી. કે. ઝાલાએ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
