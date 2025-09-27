નર્મદા જિલ્લા કલેકટરને મનસુખ વસાવાએ આડે હાથ લીધા, કહ્યું-તમે સરમુખત્યારશાહી ચલાવો છો
નર્મદા જિલ્લાના કલેકટર સંજય મોદીને મનસુખ વસાવાએ કહ્યું, તમે સરમુખત્યારશાહી ચલાવો છો, કોઈના દબાણમાં આવીને કામ કરો છો...
Published : September 27, 2025 at 12:57 PM IST
નર્મદા : હાલમાં જ નર્મદા જિલ્લા કલેકટર સંજય મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને ગુજરાત પેટન સશક્તિકરણ સહિત અન્ય વિકાસના કામો માટેના આયોજન અંગેની એક બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં નર્મદા જિલ્લા કલેકટર સહિત અન્ય અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પરંતુ ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા આ બેઠકથી અજાણ હતા.
આ બાબતે કોઈ જાણ થઈ ન હોવાનું જણાવતા સાંસદ મનસુખ વસાવાએ નર્મદા જિલ્લા કલેકટરને હાથે લીધા હતા. નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર સંજય મોદીને તેઓએ ફોન પર કહ્યું કે, ટ્રાઈબલ આયોજનની મિટિંગ તમે કેવી રીતે રાખો. મંત્રીએ કહ્યું હોય તો મને પત્ર બતાવો, તમે ખોટી બેઠક રાખી તેનો ખુલાસો કરો.
તમે આ બેઠક દબાણથી રાખી છે. અગાઉ પ્રભારી મંત્રીએ બેઠક યોજી હતી, તો તેમને શું આંખો મીચીને સહી કરી હતી. તમે મને ગેરમાર્ગે દોર્યા છે, આવું નહીં ચાલે. મુખ્યમંત્રીને આ બાબતે પત્ર લખું છું. આ વિસ્તારમાં સરમુખત્યારશાહી નહી ચાલે.
"પ્રાંત કચેરીમાં CCTV હોત તો દૂધનું દૂધનું અને પાણીનું પાણીનું પાણી થઈ જતું." : મનસુખ વસાવા
મીડિયા સાથેની મુલાકાતમાં આ મુદ્દે અને ચૈતર વસાવા પર આક્ષેપો કરતા મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, ચૈતર વસાવા પોતાના કામો કરવા માટે અધિકારીઓને ડરાવે છે, ના બોલવાના શબ્દો બોલે છે. દબાણ કરી કામ કરાવે છે. હું પણ નર્મદા જિલ્લા કલેકટરને ધમકી આપી શકું છું, ટ્રાયબલ સબ પ્લાન અધિકારીને ધમકી આપી શકું છું, પણ એવું નથી કરતો.
"ATVT બેઠકના CCTV હોત તો ઘટના શું હતી તેની સાચી હકીકત બહાર આવતી" : ચૈતર વસાવા
નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર સંજય મોદી સહિત જિલ્લાના તમામ ઉચ્ચ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં અંદર આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ આવ્યા હતા. તેઓએ જિલ્લા કલેકટરને રજૂઆત કરી હતી કે, કચેરી અને હોલમાં CCTV કેમેરા હોવા જોઈએ. સાથે જ બેઠકનું રેકોર્ડિંગ થવું જોઈએ.
