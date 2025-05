ETV Bharat / state

દાહોદ બાદ હવે ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ, તલાટી, સરપંચ સહિત 12 લોકોની પોલીસે કરી ધરપકડ - MANREGA SCAM IN CHOTILA

ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 22, 2025 at 4:36 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:51 PM IST 2 Min Read

સુરેન્દ્રનગર: દાહોદમાં હાલ મનરેગા કૌભાંડ ગુજરાતભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. આ વચ્ચે હવે ચોટીલા તાલુકાના પીપરાળી ગામમાં મનરેગા અંતર્ગત ચાલતા કામમાં રૂપિયા 26. 91 લાખોના કૌભાંડની ઘટના સામે આવી રહી છે. જે મામલે પૂર્વ અને વર્તમાન સરપંચ સહિત 20 શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાં 12 શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે જ્યારે આઠ શખ્સો હજુ ફરાર છે. ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખાસ કરીને જળસંચય થાય અને જમીનમાં પાણીના તળ ઊંચા આવે તે માટે કુવા અને તળાવ ઊંડા કરવાની કામગીરી મનરેગા અંતર્ગત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે. જેમાં ચોટીલા તાલુકાના પીપળી ગામમાં વર્ષ 2022માં મનરેગાના કામ અંતર્ગત તળાવ અને કુવામાં કૌભાંડ થયાની સ્થાનિક ગ્રામજનો દ્વારા કલેક્ટર સહિત લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કલેકટરના આદેશની લોકપાલની નિયુક્તિ કરાઈ હતી અને લોકપાલ દ્વારા તપાસ કરાતા સમગ્ર કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો હતો. ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારે મનરેગા અંતર્ગત પીપરાળી ગામમાં ત્રણ કુવા અને એક તળાવ સહિત 2023 માં રૂપિયા 26.91 લાખ કૌભાંડમાં લોકપાલ દ્વારા ફરિયાદના આધારે પૂર્વ અને વર્તમાન સરપંચ, તલાટી સહિત 20 શખ્સો સામે મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેમાં ફરિયાદના આધારે પોલીસે 12 શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાં આઠ શખ્સો હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. તેને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસી દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મનરેગા કામ માત્ર કાગળ ઉપર થતા હોવાની અનેક ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે. જો તટસ્થ અને યોગ્ય તપાસ થાય તો કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ છે. આ સમગ્ર કૌભાંડમાં સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સંડોવણી હોવાનું પણ સ્થાનિક લોકો જણાવી રહ્યા છે. ચોટીલામાં મનરેગા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat) નોંધનીય છે કે, બીજી તરફ દાહોદમાં પણ મનરેગા અંતર્ગત અપાતા કામોમાં 71 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. જે મામલામાં મંત્રી બચુ ખાબડના બંને પૂત્રો તથા તત્કાલિક TDO સહિતના સરકારી અધિકારીઓની ધરપકડ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ લોકોની ધરપકડ કરાઈ ડાયાભાઈ હેમાભાઈ સાકરીયા (પીપરાળી ગામના અને મેટ કારકુન)

અસલમભાઈ જુસબભાઈ સુસરા (સુરેન્દ્રનગરના તલાટી કમ મંત્રી)

નિલેશભાઈ મગનભાઈ અલગોતર (થાનગઢના આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર)

ડાયાભાઈ એમ.જીડીયા (ધમરાળાના ચોટીલા ઇન્ચાર્જ ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ)

હરેશભાઈ વિનાભાઈ સાકરીયા (પીપરાળી ગામના મેટ કારકૂન)

છગનભાઈ એમ.સેજાણી (ચોટીલા જી.આરએસ. તાલુકા પંચાયત કચેરી)

દુદાભાઈ આલાભાઈ ચાવડા (પીપરાળી ગામના પૂર્વ સરપંચ)

વિનુભાઈ સંઘાભાઈ પરમાર ( ચોટીલાના અને ચામુંડા કન્સ્ટ્રકશન મટીરીયલ સપ્લાયર્સ)

હરેશભાઈ કરમશીભાઈ સાકરીયા (પીપરાળી મેટ કારકૂન)

ભરતભાઈ ભાવાભાઈ (પીપરાળી મેટ કારકૂન)

દિનેશભાઈ ભાવાભાઈ (પીપરાળી મેટ કારકૂન) આટલા લોકોની ધરપકડ બાકી મુકેશભાઈ હેમાભાઈ (પીપરાળીના મેટ કારકૂન)

વિનાભાઈ મનજીભાઈ સાકરીયા (પીપરાળી ગામના સરપંચ)

સવજીભાઈ મનજીભાઈ (પીપરાળી મેટ કારકૂન)

મનસુખ માવજીભાઈ (પીપરાળી મેટકારકૂન)

મુકેશભાઈ મગનભાઈ (પીપરાળી મેટ કારકૂન)

ભુપતભાઈ કડવાભાઈ (પીપરાળી મેટ કારકૂન)

બાબુલાલ એમ પરમાર (નાના પાળીયાદ તલાટી કમ મંત્રી)

