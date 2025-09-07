અમદાવાદ સ્ટેશને નકલી TTE પકડાયો, ટ્રેનના જનરલ કોચમાં પેસેન્જરોને ગુમરાહ કરતો હતો
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પરથી ટ્રેનમાં TTE બનીને ફરતા યુવકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો.
Published : September 7, 2025 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટ-કોઈમ્બતોર એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાંથી નકલી ટીટીઈ ઝડપાયો છે. જનરલ કોચમાં TTE બનીને મુસાફરોને ગુમરાહ કરનારી વ્યક્તિને અમદાવાદ સ્ટેશન પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.
વિગતો મુજબ, રેલવે હેલ્પલાઇન પોર્ટલ પર મળેલી ફરિયાદ સંદર્ભ નંબર 2025090702344 મુજબ, ટ્રેન સંખ્યા 16613ના જનરલ કોચમાં વડોદરાથી અમદાવાદ વચ્ચે એક વ્યક્તિ દ્વારા પોતાને ટીટીઈ તરીકે રજૂ કરીને મુસાફરોને ગુમરાહ કરતો હોવાની માહિતી મળી હતી.
આ ફરિયાદની તાત્કાલિક નોંધ લેતા, અમદાવાદ ડિવિઝનના વાણિજ્ય વિભાગના ડેપ્યુટી સ્ટેશન સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સચિન જાદવ અને ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ રાજેશે તત્પરતા, સતર્કતા અને કાર્યક્ષમતાનો પરિચય આપીને આરપીએફ સ્ટાફની મદદથી તે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને અમદાવાદ સ્ટેશન પર તાત્કાલિક પકડી લીધો.
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તે વ્યક્તિએ પોતાનું નામ અમન પ્રકાશ હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ તે કોઈ માન્ય રેલવે ઓળખપત્ર રજૂ કરી શક્યો ન હતો. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેને જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી માટે જીઆરપી અમદાવાદને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
ડેપ્યુટી સ્ટેશન સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સચિન જાદવ તથા ટીટીઈ રાજેશ અને આરપીએફ અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવેલી ત્વરિત કાર્યવાહી,સતર્કતા અને મુસાફરોની સુરક્ષા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે.
