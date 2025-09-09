શ્રવણશક્તિ નબળી પણ મનોબળ મજબૂત: 'નાનકડા' ગામથી MBBSમાં પ્રવેશ સુધી માલુની સંઘર્ષભરી સફળતાની કહાણી
ગામડામાંથી શહેરમાં આવેલા દાનુભાઈની દીકરી માલુ નાનપણથી સાંભળવામાં અસમર્થ હતી. આજે તેણે આશ્ચર્યજનક રીતે MBBSમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે.
Published : September 9, 2025 at 7:15 PM IST
ભાવનગર: સામાન્ય બાળક બોલતું-ચાલતું હોય ત્યારે માતાપિતાને માત્ર તેના શિક્ષણની ચિંતા હોય છે, પરંતુ જો બાળક નાનપણથી સાંભળતું ન હોય તો માતાપિતાની ચિંતા બમણી થઈ જાય છે. ગામડામાંથી શહેરમાં આવેલા દાનુભાઈની દીકરી માલુ નાનપણથી સાંભળવામાં અસમર્થ હતી. આજે તેણે આશ્ચર્યજનક રીતે MBBSમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે.
માલુ એક એવી દીકરી છે જે નાનપણથી સાંભળી શકતી નહોતી, જેના કારણે તેને બોલવામાં પણ તકલીફ પડતી હતી. આમ છતાં, તેણે સાંભળવા અને બોલવાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ધોરણ 12 પાસ કર્યું, NEET પરીક્ષામાં સફળતા મેળવી અને મેડિકલ કોલેજમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. જોકે, પ્રવેશ મળ્યા બાદ અચાનક તેનું એડમિશન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ મૂંગા-બહેરા શાળા સંસ્થાના માનદ મંત્રીએ હસ્તક્ષેપ કરીને માલુનું એડમિશન ફરીથી રિન્યૂ કરાવ્યું. હવે માલુ MBBSની સફર શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. ચાલો, એક નાનકડા ગામથી માલુની MBBS સુધીની પ્રેરણાદાયી સફર વિશે જાણીએ.
નાનકડા ગામથી શહેર સુધી:
માલુની મુશ્કેલીઓનો પ્રારંભમાલુના પિતા દાનુભાઈ ભાવનગરના લીલા સર્કલ નજીક ભાડાના મકાનમાં રહે છે. તેમણે જણાવ્યું, “અમારું મૂળ ગામ જેસર તાલુકાનું કોબાડીયા છે. હું ભાવનગરમાં આવ્યો ત્યારે હીરા ઘસતો હતો, હવે કાપડ પર લોગો બનાવવાનું કામ કરું છું. માલુ બે વર્ષની થઈ ત્યારે અમને ખબર પડી કે તે સાંભળતી નથી. અમે સર ટી હોસ્પિટલમાં બતાવ્યું, જ્યાંથી અમને અમદાવાદ જવાનું કહેવામાં આવ્યું. અમદાવાદમાં રિપોર્ટ કરાવ્યા બાદ ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે માલુને કોઈ દવા કે સર્જરીની જરૂર નથી, પરંતુ તેને હિયરિંગ એઇડ મશીન પહેરાવવું જોઈએ.”
આર્થિક તંગીમાં મશીનની મુશ્કેલી
દાનુભાઈએ વધુમાં કહ્યું, “ડોક્ટરોએ હિયરિંગ એઇડની સલાહ આપી, પરંતુ તે સમયે મશીન ખૂબ મોંઘું હતું અને માલુ નાની હોવાથી તેને નુકસાન થવાનો ડર હતો. જ્યારે માલુ ધોરણ 1 અને 2માં હતી, ત્યારે અમે તેને પહેલું મશીન પહેરાવ્યું. પછી, જ્યારે તે ધોરણ 8માં આવી, ત્યારે બીજું મશીન લગાવ્યું. અમે મૂંગા-બહેરા શાળામાં સંપર્ક કર્યો ત્યારે ત્યાંના શ્રી પંડ્યા સાહેબે કહ્યું કે માલુને સામાન્ય શાળામાં જ ભણવા દો, હું મશીનની વ્યવસ્થા કરી આપીશ. તેમણે સરકારી સહાયથી બે મશીનની વ્યવસ્થા કરી આપી.” માલુએ ધોરણ 10માં ઉત્તમ ગુણ મેળવ્યા, ધોરણ 12માં 80% જેટલા ગુણ મેળવ્યા અને NEET પરીક્ષામાં 589 માર્ક્સ સાથે સફળતા હાંસલ કરી. આજે તેને અમદાવાદની બી.જે. મેડિકલ કોલેજમાં MBBSમાં પ્રવેશ મળ્યો છે.
વિકલાંગતાને કારણે પ્રવેશ રદ, પણ સંઘર્ષથી જીત
માલુએ વિરાણી સ્કૂલમાં શરૂઆતથી અભ્યાસ કર્યો હતો. મૂંગા-બહેરા શાળાના માનદ મંત્રી ડો. અશ્વિનભાઈ પંડ્યાએ જણાવ્યું, “માલુના માતાપિતા એડમિશન માટે આવ્યા ત્યારે મેં જોયું કે માલુ થોડું સાંભળી શકે છે. તેમની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાથી હુંએ મશીનની વ્યવસ્થા કરી આપી અને તેને સામાન્ય શાળામાં ભણવાની સલાહ આપી. માલુએ ધોરણ 10 અને 12માં સારા ગુણ મેળવ્યા અને NEET પણ પાસ કરી.”
“જોકે, સમાજમાં વિકલાંગતા પ્રત્યે હજુ પણ નકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ છે. માલુ ડોક્ટર ન બની શકે એવી ગેરસમજને કારણે તેનું એડમિશન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. અમે સંસ્થા તરફથી અપીલ કરી અને ઘણા પ્રયાસો બાદ તેનું એડમિશન રિન્યૂ કરવામાં આવ્યું. આજે માલુને MBBSમાં પ્રવેશ મળ્યો છે.”
