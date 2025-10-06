ETV Bharat / state

મહુવામાં નશાકારક સિરપ સાથે બે ઝડપાયા, બે આરોપી વોન્ટેડ

ભાવનગર જિલ્લામાં નશાકારક સીરપનો વેપલો કરતા બે શખ્સોને મસમોટા જથ્થા સાથે મહુવા ટાઉન પોલીસે ઝડપી લીધા છે, જાણો સમગ્ર વિગત...

મહુવામાં નશાકારક સિરપ સાથે બે ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 9:11 AM IST

1 Min Read
ભાવનગર : મહુવા ટાઉન પોલીસે દ્વારા શહેરમાં વહેંચવામાં આવતા નશાકારક સીરપનો જથ્થો ઝડપી લેવાયો છે. આ સાથે મહુવા ટાઉન પોલીસ દ્વારા બે શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે કુલ ચાર સામે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરાય છે. જેમાં બે હજુ ઝડપવાના બાકી છે. આ જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો, જાણો અહેવાલમાં...

મહુવામાં નશાકારક સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા વિસ્તારમાં નશાકારક સીરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે. મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતા મેઘરાજ સિનેમા પાસે અજંટા પાનની દુકાન તથા નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ નગરપાલિકાની દુકાન નંબર 204 મહેશ કટલેરી નામની દુકાનમાં નશાકારક પ્રવાહી વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. પ્રતિબંધિત નશાકારક પ્રવાહીની બોટલો કોઈ બિલ કે લાયસન્સ વગર અને ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર રાખી નશાના હેતુથી વેચાણ કરાતું હતું.

બે આરોપી ઝડપાયા, બે શખ્સ ફરાર

મહુવા ટાઉન પોલીસ દ્વારા નશાકારક સીરપ વહેંચવાના પગલે 45 વર્ષીય આરીફઅલી મોહમ્મદ અલી વકીલ અને શક્તિસિંહ રતનસિંહ ગોહિલને ઝડપી લીધા છે. જો કે, પોલીસે પૂછતાછ કરતા આ બંને શખ્સો સીરપ પાલીતાણાવાળા જીલનભાઈ પારેખ અને ગારીયાધારમાં જીગા બંડીધારી એન્ટરપ્રાઇઝ પાસેથી લાવીને વેચાણ કરતા હતા. જેને પગલે પોલીસે હાલમાં બંનેને ઝડપી લીધા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં મહુવા ટાઉન પોલીસ દ્વારા બે શખ્સોને ઝડપી લીધા બાદ તેમની પાસેથી મસમોટો સીરપનો જથ્થો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પોલીસે Eau De Cologne 830 નંગ બોટલ 96,400 કિંમતની તેમજ Aajwa Lavender Perfume બોટલ 120 જેની કિંમત 9,600 મળીને કુલ 1,06,000 નો મુદ્દામાલ કબજે લીધો છે, અને ધોરણસર ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

