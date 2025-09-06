ETV Bharat / state

પંચમહાલ-શહેરા તાલુકાના ગામોમાં મહી નદીના પાણી ફરી વળ્યા, ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા

મહિસાગર જીલ્લાના કડાણાડેમ અને પંચમહાલના પાનમડેમમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે મહી નદીનુ જળસ્તર વધતા ખેડૂતોનો ઉભો પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

ગોધરા,પંચમહાલ: મધ્ય ગૂજરાતના પંચમહાલ, મહિસાગર સહિતના જીલ્લાઓમાં છેલ્લાં બે દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. મહિસાગર જીલ્લાના કડાણાડેમ અને પંચમહાલના પાનમડેમમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે મહી નદીનું જળસ્તર વધતા ખેડૂતોનો ઉભો પાક ધોવાતા માથે હાથ દઈને રોવાનો વારો આવ્યો છે.

શહેરા તાલુકાના છેવાડે આવેલા કેટલાક ગામો મહી નદીના કિનારે આવેલા છે. ખેડૂતો દ્વારા વળતર આપવામા આવે તેવી માંગ કરવામા આવી રહી છે.

પંચમહાલ-શહેરા તાલુકાના ગામોમાં મહી નદીના પાણી ફરી વળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકાના મહીસાગર નદી કિનારે આવેલા ગામોના ખેતરોમા પાણી ભરાઈ ગયા છે.જેના કારણે ખેડૂતોના પાકને ભારે નૂકશાન પહોચ્યુ છે.ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો પણ પડ્યો છે.કડાણા ડેમમાંથી 3.5 લાખ ક્યુસેક ઉપરાંત પાણી છોડવામા આવ્યુ છે.

ખેતરોમાં ફરી વળ્યા મહી નદીના પાણી
ખેતરોમાં ફરી વળ્યા મહી નદીના પાણી (Etv Bharat Gujarat)

મહી નદી પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકાના કેટલાક ગામો બીલીથા, બોરડી, બાકરીયા, ખરોલી, સાદરા પાસેથી પસાર થાય છે.હાલમા કડાણા ડેમ માંથી પાણી છોડાતા મહી નદી ગાંડીતુર બની છે.

ખેતરોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન
ખેતરોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

મહીસાગર નદીના જળસ્તરમાં વધારો થતાં નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં નદીના પાણી ઘુસી ગયા છે. ખેડુતોના ખેતરોમાં પણ નદીના પાણી ફરી વળતા તમાકુ, ડાંગર, મકાઈ, શાકભાજી અને ઘાસચારાને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખેતરો જાણે કે બેટમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવી પરિસ્થીતીનું નિર્માણ થયુ છે. સરકાર દ્વારા સર્વે કરીને વળતર ચૂકવામા આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામા આવી રહી છે.

પાક નિષ્ફળ નિવડવાની અણીએ જતાં ખેડૂતોએ કરી સહાયની માંગ
પાક નિષ્ફળ નિવડવાની અણીએ જતાં ખેડૂતોએ કરી સહાયની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

'કડાણાડેમના પાણી છોડવામા આવ્યુ છે. આ પાણી અમારા ખેતરોમાં ભરાઈ ગયું છે. મકાઈ, ડાંગર, શાકભાજી સહિતના પાકો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. ખેતરો જળબંબાકાર થઈ ગયા છે, કશુ વધવાનુ નથી, પશુઓ માટેનો ઘાસ ચારો પણ પલળી ગયો છે. અમારી વિનંતી છે કે સરકાર જલદી સર્વે કરાવે અને વળતર આપે'- વિષ્ણુભાઈ માછી, ખેડૂત

