ગોધરા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવમાં SP સફીન હસન સહિત અધિકારીઓ ગરબે ઝૂમ્યા
પંચમહાલ જિલ્લાના વડામથક ગોધરા ખાતે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહિસાગર જિલ્લાના એસપી સફીન હસન ગરબે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા.
Published : September 26, 2025 at 3:41 PM IST
પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના વડામથક ગોધરા ખાતે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહિસાગર જિલ્લાના એસપી સફીન હસન ગરબે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. જશવંતસિંહ પરમાર અને પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસવડા ડૉ. હરેશ દુધાતે પણ હાજરી આપી હતી. તેમણે માતાજીની આરતી ઉતારી અને ગરબા રમ્યા હતા. મહિસાગર જિલ્લાના પોલીસવડા સફીન હસન સહિત અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ ગરબે ઝૂમ્યા હતા.
પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા તેમજ અન્ય તાલુકા મથકો જેવા કે હાલોલ, કાલોલ, શહેરા, મોરવા હડફ, ઘોઘંબા, જાંબુઘોડા અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગરબાની રમઝટ જામી છે. જેમ જેમ નવરાત્રીના દિવસો આગળ વધે છે, તેમ તેમ ખેલૈયાઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. ગોધરા શહેરમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પંચમહાલ પોલીસ અને સેફ પંચમહાલ ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગોધરા અને આસપાસના તાલુકાઓમાંથી ગરબા રસિકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ રહ્યા છે.
તાજેતરમાં મહિસાગર જિલ્લાના પોલીસવડા તરીકે નિયુક્ત થયેલા યુવા પોલીસ અધિકારી સફીન હસને આ ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે માતાજીની આરતી ઉતારી અને ગરબે ઝૂમ્યા હતા. રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. જશવંતસિંહ પરમાર અને પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસવડા ડૉ. હરેશ દુધાત પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા અને ગરબામાં જોડાયા હતા. અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ પણ આનંદમાં ભાગ લીધો હતો.
ગોધરા શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ગરબા રસિકો પરંપરાગત વેશભૂષામાં મન મૂકીને ગરબા રમીને માતાજીની આરાધના કરી રહ્યા છે.
