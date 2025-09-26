ETV Bharat / state

ગોધરા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવમાં SP સફીન હસન સહિત અધિકારીઓ ગરબે ઝૂમ્યા

પંચમહાલ જિલ્લાના વડામથક ગોધરા ખાતે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહિસાગર જિલ્લાના એસપી સફીન હસન ગરબે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા.

ગોધરા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવમાં SP સફીન હસન સહિત અધિકારીઓ ગરબે ઝૂમ્યા
ગોધરા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવમાં SP સફીન હસન સહિત અધિકારીઓ ગરબે ઝૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના વડામથક ગોધરા ખાતે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહિસાગર જિલ્લાના એસપી સફીન હસન ગરબે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. જશવંતસિંહ પરમાર અને પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસવડા ડૉ. હરેશ દુધાતે પણ હાજરી આપી હતી. તેમણે માતાજીની આરતી ઉતારી અને ગરબા રમ્યા હતા. મહિસાગર જિલ્લાના પોલીસવડા સફીન હસન સહિત અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ ગરબે ઝૂમ્યા હતા.

પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા તેમજ અન્ય તાલુકા મથકો જેવા કે હાલોલ, કાલોલ, શહેરા, મોરવા હડફ, ઘોઘંબા, જાંબુઘોડા અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગરબાની રમઝટ જામી છે. જેમ જેમ નવરાત્રીના દિવસો આગળ વધે છે, તેમ તેમ ખેલૈયાઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. ગોધરા શહેરમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પંચમહાલ પોલીસ અને સેફ પંચમહાલ ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગોધરા અને આસપાસના તાલુકાઓમાંથી ગરબા રસિકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ રહ્યા છે.

ગોધરા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે નવરાત્રી મહોત્સવમાં SP સફીન હસન સહિત અધિકારીઓ ગરબે ઝૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં મહિસાગર જિલ્લાના પોલીસવડા તરીકે નિયુક્ત થયેલા યુવા પોલીસ અધિકારી સફીન હસને આ ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે માતાજીની આરતી ઉતારી અને ગરબે ઝૂમ્યા હતા. રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. જશવંતસિંહ પરમાર અને પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસવડા ડૉ. હરેશ દુધાત પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા અને ગરબામાં જોડાયા હતા. અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ પણ આનંદમાં ભાગ લીધો હતો.

ગોધરા શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ગરબા રસિકો પરંપરાગત વેશભૂષામાં મન મૂકીને ગરબા રમીને માતાજીની આરાધના કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SP SAFIN HASANPLAYED GARBAMAHISAGARNAVRATRI FESTIVAL GODHRA POLICESP SAFIN HASAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.