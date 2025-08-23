ETV Bharat / state

બાલાસિનોરમાં અમદાવાદવાળી થઈ : ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો - BALASINOR STUDENT ATTACK

મહીસાગરના બાલાસિનોરની તળાવ દરવાજા પ્રાથમિક શાળામાં અમદાવાદ જેવો બનાવ બન્યો. અહીં એક વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર ચાકુથી હુમલો કર્યો.

વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો
વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 8:48 AM IST

મહીસાગર : બાલાસિનોર શહેરમાં તળાવ દરવાજા પ્રાથમિક શાળામાં અમદાવાદવાળી થઈ છે. અહીં પણ એક વિદ્યાર્થી દ્વારા અન્ય વિદ્યાર્થી ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીએ ચાકુના ઘા ઝીંકતા ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીને સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

બાલાસિનોરમાં અમદાવાદવાળી થઈ : તાજેતરમાં અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી હોવાનો બનાવ બન્યો હતો. આવો જ એક બનાવ મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોરની તળાવ દરવાજા પ્રાથમિક શાળામાં ગઈકાલે બન્યો હતો. અહીં ધોરણ આઠમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીએ તેની સાથે જ અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થી ઉપર ચક્કા વડે હુમલો કરી અને ઈજાઓ પહોંચાડી હતી.

ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ કર્યો હુમલો : શાળા છૂટ્યા બાદ શાળાની બહાર બનેલી ઘટનાને લઇ શિક્ષકો શાળાની બહાર દોડી આવ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીને બાલાસિનોરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે પોલીસને જાણ થતા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.

"બાળકોને મોબાઇલ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી દૂર રાખી અને ગેમ અથવા તો રમતોમાં વાળવા જોઈએ. તેમજ સમયાંતરે બાળકોની બેગ પણ તપાસવી જોઈએ." -- કમલેશ વસાવા (DySP, મહીસાગર)

કબ્રસ્તાનમાંથી મળ્યું હતું ચાકુ : પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આરોપી વિદ્યાર્થી ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરે છે. આરોપીએ સામાન્ય બોલાચાલીમાં એક વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરી ચાકુના ઘા મારી દીધા હતા. ઉપરાંત વિદ્યાર્થીને બે દિવસ અગાઉ ચાકુ કબ્રસ્તાનમાંથી મળ્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : હાલ તો બાલાસિનોર પોલીસ દ્વારા આ બાબતે ફરિયાદ નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચક્કા વડે હુમલો કરનાર બાળકની બેગમાંથી ચાકુ મળી આવ્યું હતું. બીજી તરફ નાયબ જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, બાળકો ઓનલાઇન ગેમ રમતા હોય તેમજ સોશિયલ મીડિયા ઉપર કયું કન્ટેન્ટ જોતા હોય છે તે બાબતની પણ વાલીઓએ તપાસ રાખવી જોઈ.

