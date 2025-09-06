ETV Bharat / state

મહિસાગર અંજતા હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટમાં ડુબેલા 4 કામદારોના મૃતદેહ મળ્યા, એક કામદારની શોધખોળ

મહિસાગર જીલ્લાના લુણાવાડા તાલુકાના તાંત્રોલી પાસે મહી નદી પર આવેલા અજંતા હાઈડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટમાં પાણી ઘુસી જતા કેટલાંક કામદારો ડુબી ગયા હતાં.

4 કામદારોના મોત
મહીસાગર: કંડાણાડેમમાંથી એક લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. બનાવની જાણ થતા પોલીસ અને ફાયરની રેસ્કયુ ટીમ સહીતનો કાફલો દોડી આવ્યો હતો. ગાંધીનગર NDRFની ટીમ પણ આવી પહોંચી હતી. શોધખોળ આદરતા ભારે જહેમત બાદ આખરે ચાર મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા અને હાલ એકની શોધખોળ ચાલુ છે.

મહિસાગર જીલ્લામાં ભારે વરસાદ પડવાથી મહી નદીના ઉપરવાસમાં ભારે પાણી આવ્યુ છે. જેના કારણે કડાણાડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું, પાણી છોડવાના કારણે તાંત્રોલી પાસે આવેલા હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટમાં પાણી ભરાઈ જતા અહીં કામ કરતા 15 જેટલા કામદારો ફસાઈ ગયા હતા, જોકે 10 કામદારો બચી ગયા હતા પરંતુ અન્ય 5 કામદારો ડૂબી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ વહીવટીતંત્રને થતા જીલ્લા કલેક્ટર તેમજ જીલ્લા પોલીસવડાની ટીમ પણ આવી પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગની ટીમ પણ આવી પહોંચી હતી અને પાણીમાં ગરકાવ થયેલા કામદારોની શોધખોળ હાથ ધરી હતી, જોકે મૃતદેહો મળી આવ્યા ન હતા.

દરમિયાન 30 કલાકની વધુ જહેમત બાદ 4 કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. જ્યારે અન્ય એક કામદારનો મૃતદેહ મળ્યો ન હોવાથી તેની શોખખોળ તંત્ર દ્વારા યથાવત છે. જેમના મૃતદેહ મળ્યા છે. તેમા શૈલેષભાઈ શ્યામાજીભાઈ માછી, શેલેષભાઈ રમણભાઈ માછી, અરવિંદભાઈ ડામોર અને નરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સોલંકીનો સમાવેશ થાય છે. મૃતદેહો મળતા પરિવારજનોમા શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

