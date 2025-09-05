ખેડાના વણાકબોરી ડેમમાંથી પાણી છોડાતા મહી નદીએ સાગર રૂપ ધારણ કર્યું, વડોદરાને જોડતો પુલ ડૂબ્યો - WANAKBORI DAM
ખેડા જીલ્લાના મહી કાંઠાના ગળતેશ્વર તાલુકાના 21 અને ઠાસરા તાલુકાના 5 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 5, 2025 at 4:24 PM IST
ખેડા : વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં 3.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા નદીએ સાગરનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. જેને લઇને યાત્રાધામ ગળતેશ્વર ખાતે મહીસાગર નદી પર આવેલા ખેડા અને વડોદરા જીલ્લાને જોડતો પુલ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે.
પુલ પરની તમામ અવરજવર બંધ કરી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા ખેડા જીલ્લાના ગળતેશ્વર અને ઠાસરા તાલુકાના 21 જેટલાં ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. કડાણા ડેમમાં થઇ રહેલી પાણીની ભારે આવકને પગલે કડાણા ડેમમાંથી પાણી વણાકબોરી ડેમમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જે પાણી વણાકબોરી ડેમમાંથી મહીસાગર નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે.
નદી પરનો ગળતેશ્વર પુલ પાણીમાં ગરકાવ : નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા મહી નદીએ સાગરનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે. જેને કારણે ખેડા અને વડોદરા જીલ્લાને જોડતો પુલ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઇ જવા પામ્યો છે. તંત્ર દ્વારા પુલ પરની તમામ અવરજવર ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
ગળતેશ્વર અને ઠાસરાના ગામો એલર્ટ કરાયા : મહીસાગર નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા જીલ્લા તંત્ર સતર્કતા દાખવી રહ્યું છે. એલર્ટ જાહેર કરી લોકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપવામાં આવી છે. લોકોને સાવચેતી રાખવા તેમજ સલામત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપી એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ખેડા જીલ્લાના મહી કાંઠાના ગળતેશ્વર તાલુકાના 21 અને ઠાસરા તાલુકાના 5 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે.
ધીમે ધીમે પાણીની આવક ઓછી થઈ : વણાકબોરી વિયર ઈન્ચાર્જ મણીભાઈ પરમારે જણાવ્યું કે, ઉપરવાસમાંથી ભારે પાણીની આવક થતા વણાકબોરી વિયર ઓવરફ્લો થયો છે. રાત્રે 3.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાયું હતુ. હાલ કડાણા ડેમમાંથી 2.21 લાખ ક્યુસેક પાણી આવી રહ્યું છે. પાણીની આવક સતત ચાલુ છે. હાલ 2.20 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, હવે ધીમે ધીમે પાણીની આવક ઓછી થઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો :