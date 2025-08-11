Essay Contest 2025

વિજાપુરમાં પત્રકાર પર હુમલો કરી ફરાર નકલી પનીર ફેક્ટરીના સંચાલક ઝડપાયો, ગાંધીનગરથી પોલીસે દબોચ્યો

નકલી પનીર બનાવવાના કૌભાંડનું કવરેજ કરવા માટે ગયેલી મીડિયાની ટીમ પર હુમલો કરીને ફરાર થયેલા ફેક્ટરી માલિક દિનેશ પટેલને પોલીસે દબોચી લીધો છે.

આરોપી દિનેશ પટેલ ઝડપાયો
આરોપી દિનેશ પટેલ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 7:50 AM IST

મહેસાણા : વિજાપુરમાં એક શંકાસ્પદ નકલી પનીર ફેક્ટરી પર ફૂડ વિભાગે દરોડો પાડીને મોટા પાયે ભેળસેળયુક્ત પનીર અને પામ ઓઇલ જપ્ત કર્યું હતું. આ ઘટનાને કવર કરવા ફેક્ટરી પર ગયેલા કેટલાંક મીડિયાકર્મીઓ પર ફેક્ટરી સંચાલકે ગેરવર્તણૂક કરી હતી ઉપરાંત તેમની સાથે મારામારી પણ કરી હતી, ત્યાર બાદ ફેક્ટરી માલિક દિનેશ પટેલ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો, આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ પણ હરકતમાં આવી અને આરોપીને પકડવા માટે 3 ટીમો કામે લગાડી હતી.

પોલીસની સઘન તપાસ બાદ આખરે ફેક્ટરી સંચાલક દિનેશ પટેલ ગાંધીનગરથી પોલીસના હાથે ચડી ગયા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે, FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) સહિત પોલીસની ટીમોએ પણ દિનેશ પટેલની ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી હતી, અને વધુ પુરાવાઓ એકત્રિત કરવાની કામગીરી કરી.આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલ છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 8 ઓગસ્ટના રોજ ફૂડ વિભાગને બાતમી મળી હતી કે, વિજાપુરમાં આવેલી 'ડિવાઈન ફૂડ' નામની ફેક્ટરીમાં ભેળસેળયુક્ત પનીર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે ફૂડ વિભાગની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. રેડ દરમિયાન, ટીમને 649 કિલો શંકાસ્પદ પનીર અને 238 જેટલા પામ ઓઈલના ડબ્બા મળી આવ્યા હતા. જેનો ઉપયોગ પનીરમાં ભેળસેળ કરવા માટે થતો હોવાનું મનાય છે. આટલી મોટી માત્રામાં ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો મળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

પત્રકારો પર હુમલો : આ કૌભાંડનું કવરેજ કરવા માટે મીડિયાની ટીમ ફેક્ટરી પર પહોંચી હતી. પરંતુ, ફેક્ટરી માલિક દિનેશ પટેલે તેમને કવરેજ કરતા અટકાવ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન તેણે મીડિયાકર્મીઓ સાથે ગાળાગાળી કરી અને કેમેરામેનને માર માર્યો. એટલું જ નહીં, તેણે કેમેરામેનને બચકા પણ ભર્યા હતા. આ ઘટના બાદ મીડિયાકર્મીઓએ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં દિનેશ પટેલ વિરુદ્ધ કલમ 307 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

