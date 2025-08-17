મહેસાણા: ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં, દારૂનો બેફામ વેપાર યુવા ધનને બરબાદ કરી રહ્યો છે. આ દૂષણને જડમૂળથી ઉખાડી નાખવા માટે, બહુચરાજી તાલુકાના ખાંભેલ ગામના લોકોએ એક અનોખો અને ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો છે. તેમણે જાહેરાત કરી છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિ ગામમાં દારૂ વેચતા, બનાવતા કે પીતા પકડાશે, તો તેને પોલીસને હવાલે કરી દંડ અને સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયને એક મહિનો થઈ ગયો છે અને તેનું પરિણામ ખૂબ જ સકારાત્મક જોવા મળ્યું છે, કારણ કે અત્યાર સુધી એક પણ એવો કિસ્સો નોંધાયો નથી.
નવા સરપંચની પહેલ: અંદાજે 4000ની વસ્તી ધરાવતા ખાંભેલ ગામમાં પંચાયતની ચૂંટણીમાં લોકોએ યુવાન વનરાજ દેસાઈને સરપંચ તરીકે ચૂંટાયા છે. તેમણે વહીવટ સંભાળતાની સાથે જ ગામને દારૂની બદીથી મુક્ત કરવાનો સંકલ્પ લીધો.
સરપંચ વનરાજ દેસાઈ જણાવે છે કે, “અમારા ગામમાં કોઈ દારૂ બનાવતું નથી, પરંતુ બહારના ગામોના લોકો અહીં દારૂ વેચવા આવતા હતા, જેના કારણે ગામના કેટલાક યુવાનો પણ આ દૂષણનો શિકાર બન્યા હતા.”
દારૂ પીવાની કુટેવને કારણે નિર્દોષ પરિવારોને ભોગવવું ન પડે તે માટે, ગામલોકોએ ભેગા થઈને એક સર્વસંમતિથી નિર્ણય લીધો. ગામના યુવાનોની એક ખાનગી ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે, જે આ પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખે છે. આ કડક પગલાંના કારણે, એક મહિનામાં એક પણ વ્યક્તિ દારૂ વેચવા ગામમાં આવ્યો નથી.
સમાજના સાથથી સકારાત્મક પરિણામ: આ નિર્ણય પાછળનું એક મોટું કારણ દસ વર્ષ પહેલાં દારૂના દુષણને કારણે થયેલા બે યુવકોના મોત હતા. સરપંચની ચૂંટણી દરમિયાન પણ મહિલાઓએ ગામમાં દારૂના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની મોટી માંગણી કરી હતી. આથી, આ ક્રાંતિકારી નિર્ણય લેવાયો.
સરપંચ વનરાજ દેસાઈના મતે, “આ કડક દારૂબંધીના કારણે ગામનું વાતાવરણ ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ અને સુખી બન્યું છે. દારૂની બદીથી મુક્ત થયેલા યુવાનો હવે તેમના પરિવાર અને ગામના વિકાસમાં વધુ યોગદાન આપી રહ્યા છે.”
ખાંભેલ ગામનો આ નિર્ણય અન્ય ગામો માટે પણ એક પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે, સમાજનો સહિયારો પ્રયાસ કોઈપણ દૂષણને દૂર કરી શકે છે. આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે એક નાનું ગામ પણ કડક નિર્ણય અને સંગઠિત પ્રયાસોથી મોટા બદલાવ લાવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: