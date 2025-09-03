આશીના મહારાજા: ગણેશોત્સવમાં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ સાથે દેશભક્તિનો અનોખો સંદેશ

ETV Bharat / state

પેટલાદ તાલુકાના આશી ગામમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણી ભક્તિ અને દેશભક્તિના અનોખા સમન્વય સાથે કરવામાં આવી રહી છે.

Published : September 3, 2025 at 10:12 PM IST

આણંદ: પેટલાદ તાલુકાના આશી ગામમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણી ભક્તિ અને દેશભક્તિના અનોખા સમન્વય સાથે કરવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે, આશીના યુવાનોએ "ઓપરેશન સિંદૂર" અને "ઓપરેશન મહાદેવ" થીમ આધારિત ગણેશ પંડાલ "આશીના મહારાજા"ની રચના કરી, જે ચરોતર પંથકમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. આ પંડાલમાં ભગવાન ગણેશની આરાધના સાથે ભારતીય સેનાના શૌર્ય અને બહાદુરીની ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી છે.

આશીના યુવાનોએ પહલગામ આતંકી હુમલાના પ્રત્યુત્તરમાં ભારતીય સૈન્ય દ્વારા હાથ ધરાયેલા "ઓપરેશન સિંદૂર" અને "ઓપરેશન મહાદેવ"ની ગાથાને પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ પંડાલમાં દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોની પ્રતિકૃતિ, મિસાઇલ, મિલિટરી ટેન્ક અને સૈન્યના પરિવહન સાધનોની આબેહૂબ રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જે લોકોને દેશના શૌર્યથી પરિચિત કરાવે છે.

ભારતની સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્યતા અને ધાર્મિક સહિષ્ણુતાની પરંપરાને સમૃદ્ધ કરતા ગણેશોત્સવની ઉજવણી આણંદ જિલ્લામાં ઉત્સાહપૂર્વક થઈ રહી છે. જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ ગણેશ પંડાલોમાં ગણપતિની પ્રતિમાઓનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ગણેશોત્સવમાં દેશની સિદ્ધિઓ, શૌર્ય, પર્યાવરણ જતન અને સ્વદેશી જેવી થીમોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આશીના "આશીના મહારાજા" ગણેશ પંડાલે ખાસ આકર્ષણ મેળવ્યું છે, જેમાં 7 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

આશી ગામના યુવા યશ પટેલે જણાવ્યું, "અમે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પર્યાવરણની જાળવણી માટે રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ માટીની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીએ છીએ. આ વર્ષે અમે 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની થીમ પર આધારિત પંડાલ રચ્યું છે, જેનો હેતુ લોકોને ભારતીય સૈન્યના શૌર્યથી માહિતગાર કરવાનો છે. આ પંડાલમાં ગણેશ વંદના સાથે રાષ્ટ્રગીતનું સામૂહિક ગાન પણ થાય છે, જે ભક્તિ અને રાષ્ટ્રભક્તિનો અનોખો સમન્વય દર્શાવે છે."

ગત વર્ષે પણ આશીના યુવાનોએ ઇસરોની સફળતાને ઉજાગર કરતી થીમ પર આધારિત ગણેશ પંડાલ રચ્યું હતું, જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ કર્યું હતું. આ વર્ષે "આશીના મહારાજા" ગણેશ પંડાલ દેશભક્તિ અને ધાર્મિક ઉત્સાહનું પ્રતીક બની રહ્યું છે.

