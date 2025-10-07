મધ્ય પ્રદેશ સીરપ કાંડમાં ગુજરાતની બે ફાર્મા કંપની સુધી તપાસ પહોંચી, માર્કેટમાંથી દવા પરત ખેંચવાનો આદેશ
મધ્યપ્રદેશમાં કફ સીરપથી બાળકોના મૃત્યુની ઘટનામાં તપાસનો રેલો ગુજરાતમાં પહોંચ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર: મધ્ય પ્રદેશ તથા રાજસ્થાનમાં કફ સીરપથી બાળકોના મોત બાદ દેશભરમાં રોષ છે. મધ્ય પ્રદેશમાં કફ સીરપના સેવન બાદ બાળકોના મોત બાદ આ ઘટનાની તપાસમાં કફ સીરપ કાંડમાં ગુજરાતનું કનેક્શન ખૂલ્યું છે અને સીરપ બનાવવા માટે ગુજરાતની કંપનીમાંથી કાચો માલ અપાયો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ અંગે ગાંધીનગર ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર એમ બે કંપનીઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આરોગ્ય મંત્રીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, માર્કેટમાંથી આ બંને કંપનીને સીરપ પરત ખેંચવા આદેશ અપાયો છે.
સુરેન્દ્રનગરની શેપ ફાર્મામાં તપાસ
કફ સીરપ કાંડમાં મોત મામલાની તપાસમાં સુરેન્દ્રનગરના શેપ ફાર્મા પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં ડ્રગ્સ વિભાગે તપાસ હાથ ધરી હતી. કંપનીની તપાસમાં મધ્યપ્રદેશની કંપનીને કાચો માલ આપ્યો હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે. આ અંગે વધુ તપાસ ડ્રગ વિભાગ ગાંધીનગર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. જ્યારે આ અંગે કંપનીના માલિકો કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે.
કંપનીએ આરોપો અંગે શું કહ્યું?
શેપ ફાર્મા કંપનીના HR મેનેજર દેવાંગ શાહે જણાવ્યું કે, જે કંઈ મીડિયામાં આવ્યું તેનું સર્ચ કરી રહ્યા છીએ. અમારી લોકલ ઓથોરિટી, કંપનીના લેવલે પણ અમે એનાલિસિસ કરી રહ્યા છીએ. જે કાંઈ રિપોર્ટ આવશે અમારી પાસે તે મીડિયાને પ્રેસ નોટ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. અમારી પાસે દિલ્હીથી ટીમ આવે હતી તે તપાસ કરીને ગઈ છે. એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી અમે પ્રેસનોટ જારી કરીશું. કફ સીરપથી મોતના આરોપ મામલે તેમણે કહ્યું કે, આ બાબતે અમારી કંપનીનો ઉલ્લેખ થયો નથી, એ બીજી કંપની હોઈ શકે છે.
બંને ફાર્મા કંપનીઓની સીરપ પરત ખેંચવા આદેશ
બે ફાર્મા કંપનીમાં તપાસને લઈને આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલે મીડિયાને જણાવ્યું કે, બે પૈકીની દવાઓ જે આપણે અહીં સરકારમાં ખરીદતા નથી પરંતુ આ વિક્રેતાઓ આ જે ઓરલ મેડિસિન, બાળકો માટેની કફ સીરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદર 'નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ' દવાઓ જાહેર થઈ છે. આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી. તપાસમાં એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે તેને રિકોલ કરવા સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે, અને આમાં FDCAના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરશે. દવાઓ પાછી આવી જાય તેની ચિંતા રાજ્ય સરકારે કરી છે.
તેમણે કહ્યું કે, શેપ ફાર્મા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ રાજકોટ હાઈવે પરની, મૂળી સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલી છે અને રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ બાવળામાં નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતા આપણે આ કાર્યવાહી કરી છે. એમણે અત્યાર સુધીમાં કેટલું ઉત્પાદન કર્યું? ક્યાં બેચ ઉતાર્યા? આપણા ગુજરાતમાં, એ લોકો દવાની દુકાન પરથી સીધુ વિતરણ થતું હતું? તેની ઉત્પાદન અને વિતરીત સંખ્યાનો ગાળો મેળવીને તેને તાત્કાલિક પરત કરવા કહેવાયું છે.
