સુરતમાં લક્ઝરી મીઠાઈ 'ગોલ્ડ ઘારી'નો ભાવ 1400એ પહોંચ્યો, ચંદી પડવો પર કરોડોની ઘારી ખવાશે
Published : October 5, 2025 at 2:16 PM IST
સુરત : ખાણી-પીણીની સંસ્કૃતિ અને નવા પ્રયોગોની પરંપરા માટે જાણીતા સુરતમાં આ વર્ષે સુરતીઓના પ્રિય તહેવાર ચંદી પડવો (ચાંદની પડવો) પહેલાં જ બજારમાં એક એવી મીઠાઈ આવી છે. જેણે મોંઘવારીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. આ મીઠાઈ એટલે 'ગોલ્ડ ઘારી'.
હાલમાં સોનાના ભડકે બળતા ભાવની સીધી અસર આ લક્ઝરી મીઠાઈ પર જોવા મળી રહી છે. આ ગોલ્ડ ઘારીના એક પીસનો ભાવ સીધો રુ. 1400 પર પહોંચી ગયો છે. જે સામાન્ય રીતે અન્ય કોઈ મીઠાઈના પ્રતિ કિલોગ્રામ ભાવ કરતાં પણ બમણી કિંમત છે. બીજી તરફ, સિલ્વર ઘારીની કિંમત પણ 190થી વધીને રુ.250 થઈ ગઈ છે.
ભાવ વધારાનું કારણ
ગોલ્ડ ઘારી બનાવનાર સુરતના પ્રખ્યાત એસ. મોતીરામ સ્વીટ્સ એન્ડ સ્નેક્સના માલિક હિમાંશુ સુખડિયાએ જણાવ્યું હતું કે સોના-ચાંદીના ભાવમાં થયેલા મોટા વધારાને કારણે તેમની પ્રીમિયમ ઘારીના ભાવમાં વધારો કરવો પડ્યો છે. ગયા વર્ષે જે ઘારી રુ.1100માં વેચાતી હતી, તેની કિંમત આ વર્ષે વધીને રુ.1400 થઈ ગઈ છે.
ગોલ્ડ ઘારીની લક્ઝરી અને ગુણવત્તા
- ગોલ્ડ ઘારીને દેશની સૌથી મોંઘી મીઠાઈ બનાવતાં પરિબળો માત્ર તેના ભાવ જ નહીં, પણ તેની પ્રીમિયમ ગુણવત્તા છે.
- આ ઘારી શુદ્ધ દેશી ઘીમાંથી તૈયાર થાય છે.
- સામાન્ય ઘારીની સરખામણીમાં તેમાં ખાસ પ્રીમિયમ ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ થાય છે.
- તેના પર શુદ્ધ ખાદ્ય ગોલ્ડનો વરખ ચડાવવામાં આવે છે, જે તેને લક્ઝરી ફૂડ આઇટમ તરીકે સ્થાપિત કરે છે.
- માત્ર સુરતમાં જ નહીં, વિદેશમાં પણ માંગ
ગોલ્ડ ઘારીની લોકપ્રિયતા હવે માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત પૂરતી સીમિત નથી. આ ઘારી અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, દુબઈ, આફ્રિકા અને લંડન સહિતના વિદેશી દેશોમાં વસતા સુરતીઓ અને અન્ય ભારતીય સમુદાયોમાં પણ ભારે માગમાં છે. વિદેશી ઓર્ડર માટે તેને વિશેષ રીતે એરપેક પણ કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેટ જગતમાં પણ ગોલ્ડ ઘારીનો ઉપયોગ કોર્પોરેટ ગિફ્ટિંગ માટે થઈ રહ્યો છે. તેનું ભવ્ય અને લક્ઝરી પેકેજિંગ તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
તહેવારની ઓળખ
હિંદુ પંચાંગ અનુસાર, નવરાત્રિ અને દશેરાના સમાપન બાદ આવતી શરદ પૂનમના બીજા દિવસે સુરતીઓ ચંદી પડવો (ચાંદની પડવો) ઊજવે છે. આ દિવસની ઢળતી સાંજે સુરત શહેરમાં ફુટપાથ, બગીચા અને જાહેર જગ્યાઓ પર લોકો પોતાના પરિવારજનો, મિત્રો સાથે ચટાઈ અને નાસ્તાના ડબ્બા લઈને ઊમટી પડે છે.
ભોજન
આ સામૂહિક જિયાફતનું મુખ્ય આકર્ષણ હોય છે સુરતની વિશ્વપ્રસિદ્ધ મીઠાઈ ઘારી અને તેની સાથે ભૂસું (ચવાણું). એક અંદાજ મુજબ, સુરતીલાલાઓ એક જ દિવસમાં બે લાખ કિલોથી પણ વધુ ઘારી આરોગી જાય છે, જેનાથી કરોડો રૂપિયાનો વેપાર થાય છે.
ઘારીનો ઇતિહાસ
ઘારીની શરૂઆત દેવશંકર ઘારીવાળાએ 1838માં કરી હતી. જોકે, 1857ના વિપ્લવ દરમિયાન જ્યારે તાત્યા ટોપે અને તેમની સેનાને આ મીઠાઈ ખૂબ પસંદ પડી, ત્યારથી તેની લોકપ્રિયતા વધી અને તે સુરતનું પર્યાય બની ગઈ. આમ, ચંદી પડવો માત્ર એક તહેવાર નથી, પરંતુ સામૂહિક ઉજવણી, સ્વાદ અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસનું એક અનોખું સંગમ છે, જે સુરતને વિશ્વમાં એક અલાયદી ઓળખ આપે છે.
