નરેશભાઈ સોલંકી ખેડૂતોને માથાના દુખાવા સમાન ગણાતા નિંદામણનું વેચાણ કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે.

નરેશભાઈ સોલંકી નિંદામણનું વેચાણ કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે
નરેશભાઈ સોલંકી નિંદામણનું વેચાણ કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 7:31 PM IST

આણંદ : બોરીયાવી ગામના નરેશભાઈ સોલંકી ખેડૂતોને માથાના દુખાવા સમાન ગણાતા નિંદામણનું વેચાણ કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે. આ ભાજીનું વેચાણ અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ તેમજ APMC માર્કેટમાં સારા એવા ભાવ મળતા થયા છે, અને લોકો ખાતા થયા છે.

ખેતરમાં પાક સાથે થતા સાટોડી, લુણી, કુબીભાજી, ચાંદેલો જેવા અનેક પ્રકારના નિંદામણ પણ એક ભાજી તરીકે લોકો ખાય છે. તેનો ઉપયોગ કરી પછી થતા ફાયદા વિશેનું જ્ઞાન આપીને આજે શહેરોમાં પણ લોકો ખાતા થયા છે. આજે નરેશભાઈ પાક કરતા ભાજીપાલકમાં પણ સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે.

ગુગલ પર સર્ચ કરી ભાજી વિશે માહિતી મેળવી : નરેશભાઈએ શરૂઆત લુણી, સાટોડી, કુબીભાજી તાળજો સાથે કરી. તેનો ગુગલ પર સર્ચ કરી અભ્યાસ કર્યો, તેનો ઉપયોગ અને ફાયદા વિશે માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ તેઓ શાકભાજી વેચવા જાય ત્યારે તમામ પ્રકારની ભાજી સાથે લઈ જાય છે અને લોકોને સમજાવે છે કે આ ભાજી ખાવાથી શું ફાયદા થાય છે અને માનવ શરીરના સ્વાસ્થ્ય પર કેટલી ઉપયોગી છે. આમ ધીમે ધીમે લોકો ભાજી ખરીદવા લાગ્યા. લોકોને વિશ્વાસ આવ્યો કે આ ભાજી બહુ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક હોય છે. આજે આ ભાજીનું સૌથી સારુ વેચાણ થઈ રહ્યું છે.

નરેશભાઈ સોલંકી નિંદામણનું વેચાણ કરી સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

કુબીભાજી : કુબીભાજી દરેક પાકમાં આવતી એક પ્રકારની ભાજી છે. જે શરીર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. જેમ કે કુબીભાજી ખાવાથી આંખોનો તેજ વધે છે. ગામડામાં તેને અતિશય ચાક તરીકે ખેડૂતો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે શહેરોમાં પણ લોકો સાટોડી, લુણી, ચાંદેલો, કુબી જેવી ભાજીમાંથી અનેક વાનગીઓ બનાવીને ખાતા થયા છે. ખેડૂતોની જાગૃતતાથી નિંદામણ ગણાતી આ ભાજી હવે લોકો આરોગ્ય માટે ખાવા લાગ્યા છે. ધીમે ધીમે લોકોને ખબર પડી કે ભાજીના પૌષ્ટિક ગુણધર્મો શરીર માટે બહુ ઉપયોગી છે અને કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીઓ અટકાવે છે. તે લોહી શુદ્ધિકરણ, આંખોનું તેજ, કબજિયાત, એસિડિટી જેવા અનેક રોગોનું નિવારણ કરે છે.

કુબીભાજી
કુબીભાજી (Etv Bharat Gujarat)

લુણી : લુણીનો સ્વાદ ઍસિડિક હોય છે. તેનો શાકભાજી, સલાડ, કઢી, સૂપ અને અથાણાંમાં ઉપયોગ થાય છે. તેને સૂકવીને અછતમાં પણ વાપરી શકાય છે. લુણીમાં વિટામિન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને હાઇડ્રોજન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ ભાજી લીલા શાકભાજી કરતાં સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. લુણીમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. જે આપણા શરીરમાં બનતું નથી. તેમાં વિટામિન એ અને અન્ય તત્ત્વો મળે છે, જે કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે.

લુણી
લુણી (Etv Bharat Gujarat)

લુણી એ કેન્સર, હ્રદયરોગ, લોહીની ખામી, હાડકાની મજબૂતી, શક્તિમાં વધારો, માથાના રોગ, બાળકોના મગજનો વિકાસ, આંખ, કાન, મોઢા, ચામડીના રોગ, પેટના રોગ, કિડનીના રોગ, મૂત્રાશય રોગ, સોજા, હરસ મસા, માથાની ગરમી, દુઝતા મસા જેવી સમસ્યાઓમાં ફાયદાકારક છે. લાખાલુણીના ભજીયા, મુઠીયા, ભાજી વગેરે બનાવી ખાવાથી અનેક લાભ મળે છે.

સાટોડી : સાટોડી પણ અનેક રોગોમાં ઉપયોગી છે. સોજા માટે સાટોડીનાં પર્ણો કે પંચાંગનો રસ મધ સાથે પીવામાં આવે છે અને તે રસ સોજા પર ચોપડવામાં આવે છે. શીઘ્ર પ્રસવ માટે સાટોડીનું તાજું મૂળ કમરે બાંધવામાં આવે છે. સર્વાંગ સોજા, ઉદરરોગ, પાંડુ, કફદોષ અને મેદ માટે સાટોડીનો ઉકાળો મધ કે ગોળ સાથે પીવામાં આવે છે.

સાટોડી
સાટોડી (Etv Bharat Gujarat)

આંખના ફૂલા, રતાંધતા, નેત્રપડળ, રક્તાર્શ, ગુલ્મરોગ, પ્લીહા, કમળી, મસ્તકરોગ, જ્વરરોગ, વીંછીનો વિષ, દંતરોગ, અંતવિદ્રધિ, અમ્લપિત્ત, જળોદર સહિત અનેક રોગોમાં સાટોડીના મૂળ, પર્ણ અને પંચાંગ ઉપયોગી છે. સાટોડીનું શાકભાજી, કઢી, સૂપમાં પણ વપરાય છે અને પશુપાલનમાં દૂધનું ઉત્પાદન વધારવામાં મદદરૂપ છે.

આ રીતે ખેડૂતોની જાગૃતતા અને લોકોની બદલાયેલી માન્યતાથી, ક્યારેક નિંદામણ ગણાતા આ છોડ આજે ગામડાંથી લઈને શહેરોમાં આરોગ્ય માટેની ખજાનો બની ગયા છે.

