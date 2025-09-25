ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં એકતાના રંગે રંગાયેલો લુહાર સમાજનો અનોખો નવરાત્રી મહોત્સવ, સંગીત, સજાવટ અને સગવડો સાથે ભવ્ય ઉજવણી

ભાવનગર શહેરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિના આગેવાનો એક થયા અને સમાજનો એક પ્રોફેશનલ નવરાત્રીનું આયોજન.

લુહાર સમાજનો અનોખો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો અનોખો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : સમાજના પસંદગજ મેળામાં દીકરીઓ ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે, ત્યારે પ્રોફેશનલ ગરબા કરતા સમાજના ગરબાને વધુ સુરક્ષિત અને સમાજ માટે લુહાર જ્ઞાતિ ફાયદારૂપ ગણાવી રહ્યા છે. આખરે લુહાર જ્ઞાતિનું પ્રોફેશનલ ગરબાનું આયોજન અને યુવતીઓના મત પણ જાણો આ અહેવાલમાં....

નવલા નોરતામાં પ્રોફેશનલ ગરબાઓમાં પૈસા ખર્ચીને જનારાઓનો એક વર્ગ છે, તો શેરી ગલીઓમાં યોજાતી નવરાત્રીનો એક વર્ગ છે, ત્યારે હવે સમાજ વાર યોજાતી નવરાત્રીનો એક વર્ગ ઉભો થયો છે. ભાવનગરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિનો એક નવરાત્રી નિમિતે રાસોત્સવ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જો કે આ આયોજનનો હેતુ અન્ય સમાજને પણ વિચારવા જરૂર મજબુર કરે છે.

લુહાર સમાજનો અનોખો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિનો નવરાત્રી નિમિતે રાસોત્સવ

ભાવનગર શહેરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિના આગેવાનો એક થયા અને સમાજનો એક પ્રોફેશનલ નવરાત્રીનું આયોજન સમાજ માટે કરી દીધું છે. આ કાર્યક્રમને પગલે લુહાર જ્ઞાતિમાં મંત્રી રહેલા આશિષ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "આ સમાજ લેવલે પ્રોફેશનલ ગરબાનું આયોજન એટલા માટે કર્યું છે, અને સમાજમાં સૌથી મોટું આયોજન છે.

લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય હેતુ સમાજની દીકરી અને દીકરા માટે પસંદગી મેળા જેવું છે. જ્યારે પસંદગી મેળો યોજીએ તો દીકરીઓ ઓછી આવે છે. આથી એવું નક્કી કર્યું કે ગરબાનું આયોજન કરીએ તો પસંદગી મેળા જેવું થશે અને દીકરી દીકરાઓ આવશે જે સફળ થયો છે. આ દરેક સમાજના પ્રોફેશનલ ગરબામાં જાય છે તેના કરતાં સમાજના ગરબા થાય તો સમાજને સારું પરિણામ મળશે.

લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

બહાર પાસના પૈસા ખર્ચવા કરતા સમાજમાં સારું

લુહાર જ્ઞાતિના યોજાયેલા રાતોત્સવમાં આવેલી યુવતીઓ સાથે વાતચીત કરતા હિતાંશી રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર લુહાર જ્ઞાતિ સમસ્ત દ્વારા નવરાત્રીનું રાસોત્સવ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મારો ઓપીનીયન કહું તો 2000ના પાસ લઈને પ્રોફેશનલ ગરબામાં જવા કરતા અહીંયા ખૂબ મજા આવે છે, એક જ કોમ્યુનિટીના લોકો છે. 12 કલાક સુધી ક્યાંય જવાનું મન થતું નથી. જ્યારે હિતાંશી રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિમાં જે લોકો છે અને નથી આવ્યા તેમને ખબર નથી તેમને શું મિસ કર્યું છે.

લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીની કરેલી તૈયારી કામ લાગી

ગરબા લેવા આવેલા બીજા લુહાર સમાજની દીકરી ધારા કવાએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આ કાર્યક્રમમાં ક્યારે બાર વાગી જાય છે ખબર પડતી નથી. અહીંયા ઓરકેસ્ટ્રા છે સાઉન્ડ સિસ્ટમ ખૂબ જોરદાર છે. જ્યારે નેહા રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રી આવવાની છે તેથી બધા જ ખૂબ ખૂશ હતા. ચણીયાચોળી, હાર, ચુંદડી વગેરે જેવી તૈયારીઓ કરી લીધી હતી. તેમાં સમાજના ગરબા થયા છે તો બહાર ક્યાં જવાની જરૂર રહેતી નથી. અહીંયા નાસ્તો વગેરે જેવી દરેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે."

લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ
લુહાર સમાજનો નવરાત્રી મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. ગુજરાતી ચણિયા ચોળીનો વિદેશમાં ટ્રેન્ડ: શું તમે પણ પહેરશો કચ્છી કળાઓમાંથી બનેલી આ ચણિયા ચોળી - New Look Chaniya Choli in Navratri
  2. રસ્તા પર રંગબેરંગી ચણીયા ચોળી: આ વર્ષે નવીન ડિઝાઇન અને ભાવ શું છે આ સ્ટ્રીટ ચણીયા ચોળીઓનો? જાણો - Chaniya Choli Price on Street

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGAR NAVRATRILUHAR COMMUNITY BHAVNAGARLUHAR COMMUNITY NAVRATRIBHAVNAGAR NEWSNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.