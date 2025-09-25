ભાવનગરમાં એકતાના રંગે રંગાયેલો લુહાર સમાજનો અનોખો નવરાત્રી મહોત્સવ, સંગીત, સજાવટ અને સગવડો સાથે ભવ્ય ઉજવણી
ભાવનગર શહેરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિના આગેવાનો એક થયા અને સમાજનો એક પ્રોફેશનલ નવરાત્રીનું આયોજન.
September 25, 2025
ભાવનગર : સમાજના પસંદગજ મેળામાં દીકરીઓ ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે, ત્યારે પ્રોફેશનલ ગરબા કરતા સમાજના ગરબાને વધુ સુરક્ષિત અને સમાજ માટે લુહાર જ્ઞાતિ ફાયદારૂપ ગણાવી રહ્યા છે. આખરે લુહાર જ્ઞાતિનું પ્રોફેશનલ ગરબાનું આયોજન અને યુવતીઓના મત પણ જાણો આ અહેવાલમાં....
નવલા નોરતામાં પ્રોફેશનલ ગરબાઓમાં પૈસા ખર્ચીને જનારાઓનો એક વર્ગ છે, તો શેરી ગલીઓમાં યોજાતી નવરાત્રીનો એક વર્ગ છે, ત્યારે હવે સમાજ વાર યોજાતી નવરાત્રીનો એક વર્ગ ઉભો થયો છે. ભાવનગરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિનો એક નવરાત્રી નિમિતે રાસોત્સવ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જો કે આ આયોજનનો હેતુ અન્ય સમાજને પણ વિચારવા જરૂર મજબુર કરે છે.
સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિનો નવરાત્રી નિમિતે રાસોત્સવ
ભાવનગર શહેરમાં સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિના આગેવાનો એક થયા અને સમાજનો એક પ્રોફેશનલ નવરાત્રીનું આયોજન સમાજ માટે કરી દીધું છે. આ કાર્યક્રમને પગલે લુહાર જ્ઞાતિમાં મંત્રી રહેલા આશિષ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "આ સમાજ લેવલે પ્રોફેશનલ ગરબાનું આયોજન એટલા માટે કર્યું છે, અને સમાજમાં સૌથી મોટું આયોજન છે.
મુખ્ય હેતુ સમાજની દીકરી અને દીકરા માટે પસંદગી મેળા જેવું છે. જ્યારે પસંદગી મેળો યોજીએ તો દીકરીઓ ઓછી આવે છે. આથી એવું નક્કી કર્યું કે ગરબાનું આયોજન કરીએ તો પસંદગી મેળા જેવું થશે અને દીકરી દીકરાઓ આવશે જે સફળ થયો છે. આ દરેક સમાજના પ્રોફેશનલ ગરબામાં જાય છે તેના કરતાં સમાજના ગરબા થાય તો સમાજને સારું પરિણામ મળશે.
બહાર પાસના પૈસા ખર્ચવા કરતા સમાજમાં સારું
લુહાર જ્ઞાતિના યોજાયેલા રાતોત્સવમાં આવેલી યુવતીઓ સાથે વાતચીત કરતા હિતાંશી રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર લુહાર જ્ઞાતિ સમસ્ત દ્વારા નવરાત્રીનું રાસોત્સવ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મારો ઓપીનીયન કહું તો 2000ના પાસ લઈને પ્રોફેશનલ ગરબામાં જવા કરતા અહીંયા ખૂબ મજા આવે છે, એક જ કોમ્યુનિટીના લોકો છે. 12 કલાક સુધી ક્યાંય જવાનું મન થતું નથી. જ્યારે હિતાંશી રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે સમસ્ત લુહાર જ્ઞાતિમાં જે લોકો છે અને નથી આવ્યા તેમને ખબર નથી તેમને શું મિસ કર્યું છે.
નવરાત્રીની કરેલી તૈયારી કામ લાગી
ગરબા લેવા આવેલા બીજા લુહાર સમાજની દીકરી ધારા કવાએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આ કાર્યક્રમમાં ક્યારે બાર વાગી જાય છે ખબર પડતી નથી. અહીંયા ઓરકેસ્ટ્રા છે સાઉન્ડ સિસ્ટમ ખૂબ જોરદાર છે. જ્યારે નેહા રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રી આવવાની છે તેથી બધા જ ખૂબ ખૂશ હતા. ચણીયાચોળી, હાર, ચુંદડી વગેરે જેવી તૈયારીઓ કરી લીધી હતી. તેમાં સમાજના ગરબા થયા છે તો બહાર ક્યાં જવાની જરૂર રહેતી નથી. અહીંયા નાસ્તો વગેરે જેવી દરેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે."
