પ્રેમલગ્નની અદાવત: વિજાપુરના ખરોડ ગામે 15 લોકોએ વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં ઘુસી હુમલો કર્યો

પ્રેમલગ્નની અદાવત રાખીને 15 લોકોના ટોળાએ એક 52 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં ઘુસી હુમલો કર્યો હતો.

પ્રેમલગ્નની અદાવત: વિજાપુરના ખરોડ ગામે 15 લોકોએ વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં ઘુસી હુમલો કર્યો (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 19, 2025 at 4:02 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના ખરોડ ગામે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પ્રેમલગ્નની અદાવત રાખીને 15 લોકોના ટોળાએ એક 52 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં ઘુસી હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોએ વૃદ્ધ મહિલાને ગડદાપાટુનો માર માર્યો અને લાકડી વડે પણ હુમલો કર્યો. એટલું જ નહીં, આરોપીઓએ ઘરમાં તોડફોડ કરીને નુકશાન પહોંચાડ્યું અને બાદમાં મહિલા તથા એક સાક્ષીને ઘરમાં પૂરી દઈ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. આ અંગે લાડોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 15 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, અને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ ઘટના ગુરુવારે, 18મી સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ બપોરે 12:30 થી 1:00 વાગ્યાની વચ્ચે બની હતી. ફરિયાદ મુજબ, આ સમગ્ર મામલો પ્રેમલગ્નની અદાવતને લઈને શરૂ થયો હતો. ફરિયાદી હંસાબેન પ્રવિણભાઈ રામાભાઈના પુત્રએ એક આરોપીની દીકરી જીનલ સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. આ વાતની અદાવત રાખીને આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર મંડળી રચી હતી અને બદ ઈરાદાથી આ ગુનાને અંજામ આપ્યો.

ફરિયાદમાં જણાવાયા મુજબ, આરોપીઓએ હંસાબેનના ઘરમાં બળજબરીપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો હતો. ટોળામાં સામેલ જયમીનભાઈ અશોકભાઈ સેનમાંએ લાકડી વડે હુમલો કર્યો હતો. જ્યારે અન્ય આરોપીઓએ હંસાબેનને ગડદાપાટુનો માર માર્યો. આ હુમલામાં જયમીનભાઈ, સુજલભાઈ, કોકીલાબેન, શિલ્પાબેન, ગાંડાભાઈ, અશોકભાઈ, નિલમબેન, ગીતાબેન, હેનિલ, બિંજલબેન, બબીબેન, દામિનીબેન, ભીખીબેન, અશોકભાઈ અને કોમલબેન સહિત 15 લોકો સામેલ હતા.

હુમલાખોરોએ ઘરમાં પ્રવેશ કરીને ભારે તોડફોડ મચાવી હતી, જેના કારણે ઘરવખરીને મોટું નુકસાન થયું હતું. હુમલા બાદ આરોપીઓએ હંસાબેન અને તેમની સાથેના એક સાક્ષીને મકાનમાં પૂરી દીધા હતા. આટલેથી ન અટકતાં, તેમણે બંનેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપી હતી, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ ફેલાયું છે.

આ ઘટના બાદ હંસાબેન ગાંધીનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ગયા હતા, જ્યાંથી તેમણે પોલીસને લેખિતમાં ફરિયાદ મોકલી હતી. આ ફરિયાદના આધારે લાડોલ પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમો 115(2), 352, 351(3), 324(4), 333, 127(2), 189(2), 191(2), 191(3), 190 અને જી.પી.એ.ની કલમ 135 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.

આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને લાડોલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ સોલંકીએ તપાસ હાથ ધરી છે. આ પ્રકારના હુમલાઓ સમાજમાં ગંભીર ચિંતા ઉભી કરે છે અને કાયદો તથા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઉભા કરે છે. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અને કાયદાનું શાસન પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આ ઘટના પર સ્થાનિક લોકો અને મીડિયાની નજર છે અને સૌ કોઈ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

