ગણપતિ બપ્પાનું પૂજન અને વિસર્જન કેવી રીતે કરવું, જુઓ મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા - GANESH FESTIVAL 2025

મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા અનુસાર ગણપતિ બપ્પાની પૂજા, સ્થાપન અને વિદાયની ખાસ વિધિ છે, જુઓ સંપૂર્ણ પદ્ધતિ આ અહેવાલમાં...

ગણપતિ બપ્પાનું પૂજન
ગણપતિ બપ્પાનું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 12:38 PM IST

જૂનાગઢ : ગણેશ ઉત્સવનો તહેવાર હવે ધીમે ધીમે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. ગણપતિ ઉત્સાહના આ તહેવારો દરમિયાન ગણપતિજીની પૂજા અને તેમના વિસર્જન કેવી રીતે કરશો, જેથી વિઘ્નહર્તા દેવ માનભર વિદાય થઈ શકે. સાથે જ આપણી વિનંતીને માન આપીને ગણપતિ બાપા ફરી એક વખત આવતા વર્ષે આપણા ઘરે પધરામણી કરે. જુઓ બપ્પાની પૂજા, સ્થાપન અને વિદાયની મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા...

ગણેશ ઉત્સવ અંતિમ ચરણ તરફ : ગણપતિ ઉત્સવનો તહેવાર હવે અંતિમ ચરણ તરફ છે. મરાઠી પરંપરા અનુસાર ગજાનંદ મહારાજનું સ્થાપન અને પૂજાની સાથે ગણપતિ મહારાજના વિસર્જનની ખાસ વિધિ છે. આજે પણ મરાઠી પરિવારો આ પરંપરા અનુસાર જ બપ્પાની પૂજા, સ્થાપન અને વિદાય કરે છે.

ગણપતિ બપ્પાના પૂજન અને વિસર્જનની મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

બપ્પાની પૂજા અને સ્થાપનાની પરંપરા : નક્ષત્ર મુજબ ગણેશ સ્થાપના સ્થળ પર ગણપતિજીના માતાનું પહેલા વિધિ વિધાન સાથે વિસર્જન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગણપતિ મહારાજને આવતા વર્ષે ફરી આવવાની વિનંતી સાથે માનભેર અંતિમ વિદાય આપવામાં આવે છે. ગણપતિજીના સ્થાપન અને વિદાય સાથે મહારાષ્ટ્રની પરંપરા સૌથી વધારે પ્રસ્તુત માનવામાં આવે છે.

ગણપતિ બપ્પાના પૂજન અને વિસર્જનની મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

ગણપતિજીના વિવિધ નામ અને નામકરણ

સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિમાં ગણપતિજીના નામકરણ સાથે પણ એક ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. ગણપતિજીની માતા ગૌરી અને પાર્વતીના સ્વરૂપ સમાન ગંગાજીના નામ સાથે ગણેશજીનું નામ ગૌરીનંદન રાખવામાં આવ્યું હતું. માતા પાર્વતી અને ગંગા માતાએ ગણપતિજીમાં પ્રાણ પૂરીને તેમનું પ્રાગટ્ય કર્યું, જેથી ગણપતિજીનું અન્ય એક નામ વિનાયક પણ છે. તેનો અર્થ એ થાય છે કે જેનો કોઈ નાયક નથી તેવા વિનાયક. ત્યારબાદ યુદ્ધમાં ગણપતિજીનું શિરછેદન થતા મહાદેવે ગણપતિને હાથીનું મુખ ધારણ કરાવ્યું, ત્યારથી ગણેશ, ગજાનંદ કે ગૌરીપુત્ર તરીકે આપણે સૌ ઓળખી રહ્યા છીએ.

ગણપતિ બપ્પાનું પૂજન
ગણપતિ બપ્પાનું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)

ગણપતિ વિસર્જનની મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા

ગણપતિજીના વિસર્જન પૂર્વે સ્થાપન કરવામાં આવેલા ગણપતિના માતાનું પ્રથમ વિસર્જન થાય છે. ત્યારબાદ ગણપતિના વિસર્જનની પ્રક્રિયા એકી સંખ્યાના દિવસોમાં થતી હોય છે. જેમાં ઘરના તમામ સભ્યોની સંખ્યા અને અનુરૂપ એક મોટો દોરો લેવામાં આવે છે. જેમાં સોપારી, હળદર, ટોપરું, ધ્રોખડ, ફૂલ, નાગરવેલના પાન અને લક્ષ્મી એટલે કે રૂપિયાને બાંધીને તમામ પરિવારના સભ્યો દ્વારા ગણપતિજીને અર્પણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ તમામ દોરા ઘરના વડીલને અર્પણ કરીને માન-મર્યાદા અને વડીલોને મહત્વ અને તેમનું પૂજન કરવાની સંદેશા સાથે ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવે છે.

