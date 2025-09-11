લોકરક્ષક ભરતી - LRD માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે Call Letter જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
લોકરક્ષક ભરતી - LRD માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે Call Letter જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 11, 2025 at 3:01 PM IST
ગાંધીનગર: લોકરક્ષક ભરતી - LRD માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે Call Letter જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જે ઉમેદવારોએ પ્રથમ તબક્કો સફળતાપૂર્વક પાસ કર્યો છે તેઓ હવે દસ્તાવેજ ચકાસણી તબક્કામાં આગળ વધી શકે છે. લાયક ઉમેદવારોની યાદી 27 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ સત્તાવાર ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.
ઉપરાંત, ઉમેદવારો 10 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ બપોરે 2:00 વાગ્યે OJAS ગુજરાત પોર્ટલ (https://ojas.gujarat.gov.in) પરથી દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે તેમનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે.
|વિગતો
|વિગતો
|ભરતી
|લોક રક્ષક (કોન્સ્ટેબલ) કેડર
|ઘટના
|દસ્તાવેજ ચકાસણી
|ચકાસણી તારીખો
|૧૭-૦૯-૨૦૨૫ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૫
|લાયક ઉમેદવારોની યાદી
|પ્રકાશિત ૨૭-૦૮-૨૦૨૫
|કોલ લેટર ડાઉનલોડ
|૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે
|સત્તાવાર વેબસાઇટ
|https://ojas.gujarat.gov.in
દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયપત્રક: ગુજરાત લોક રક્ષક 2025
- પ્રારંભ તારીખ: 17 સપ્ટેમ્બર 2025
- સમાપ્તિ તારીખ: 30 સપ્ટેમ્બર 2025
- સ્થળ: વિગતો કોલ લેટરમાં ઉલ્લેખિત કરવામાં આવશે
- કોલ લેટર ઉપલબ્ધ: 10 સપ્ટેમ્બર 2025 (2:00 PM) થી OJAS ગુજરાત દ્વારા
જરૂરી દસ્તાવેજો: લોક રક્ષક દસ્તાવેજ ચકાસણી 2025
- ઉમેદવારોએ દરેક દસ્તાવેજની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ તેમના મૂળ પ્રમાણપત્રો સાથે લાવવાની રહેશે, જે નીચેના ક્રમમાં ગોઠવાયેલ છે:
- જન્મ તારીખનો પુરાવો - SSC/HSC પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મ તારીખ ધરાવતું શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર.
- 12મું ધોરણ (HSC) પ્રમાણપત્ર અને ગુણપત્રક.
- સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ જાતિ પ્રમાણપત્ર (અનામત શ્રેણીઓ માટે).
- NCC “C” પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો).
- રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી/રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી/રાષ્ટ્રીય ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો).
- સરકારી પરિપત્ર CRR/1073/2660/G-2 તારીખ 25-02-1980 અને તેથી વધુની માર્ગદર્શિકા અનુસાર જારી કરાયેલ રમતગમત પ્રમાણપત્ર.
- વિધવા ઉમેદવારો: પતિનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને પુનઃલગ્ન ન કરવાનું સોગંદનામું.
- ભૂતપૂર્વ સૈનિકો: આર્મી/નૌકાદળ/વાયુસેનાના સક્ષમ અધિકારી તરફથી ડિસ્ચાર્જ પ્રમાણપત્ર અને ઓળખ કાર્ડ.
- ઓળખનો પુરાવો: આધાર કાર્ડ (જો ઉપલબ્ધ હોય તો). જો ન હોય તો, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ અથવા મતદાર ઓળખપત્ર સાથે લાવવું આવશ્યક છે.
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે ફરજિયાત ફોર્મ
ઉમેદવારોએ ચકાસણી દરમિયાન નીચેના ફોર્મ પણ લાવવાના રહેશે:
- પરિશિષ્ટ-3 ફોર્મ બધા ઉમેદવારો માટે ફરજિયાત (સત્તાવાર લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો)
- SEBC, SC, ST ઉમેદવારો: તેમના સંબંધિત શ્રેણી-વિશિષ્ટ પરિશિષ્ટ લાવવાના રહેશે.
આ પણ વાંચો: